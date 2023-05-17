OnePlus'ın İlk Katlanabilir Telefonundan Detaylar: Alışılagelmiş Tasarım ve Dahası!

Aylar süren söylentilerin ardından OnePlus, MWC 2023'te ilk katlanabilir telefonunun yıl içinde piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Yakın tarihli bir söylenti, telefonun Ağustos 2023'te piyasaya sürülebileceğini öne sürüyordu. OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonuyla kendi kimliğini oluşturmasını bekliyor olsak da görünüşe göre şirket yenilikçi bir yolu tercih etmek yerine OnePlus Fold'un yaklaşmakta olan Oppo Find N3'ün aynı tasarım stilini kullanmayı planlıyor.

91Mobiles, Yogesh Brar'dan gelen bir ipucuna dayanarak Oppo Find N3 ve OnePlus Fold'un görünüşte aynı kitap tarzı tasarımı paylaşacağını bildirdi. Bu durum nispeten iyi olarak da yorumlanabilir çünkü editör Ryne Hagner, şirketin ilk katlanabilir modeli olan Oppo Find N'den çok etkilenmişti.

OnePlus Fold, Oppo'nun Katlanabilir Telefon Tasarımını Kullanacak

Sızan bilgilere göre OnePlus'ın yeni katlanabilir telefonu 120Hz 8 inç iç ekrana sahip olacak. Kapak ekranının boyutu ve telefonun en-boy oranı hakkında herhangi bir ayrıntı yok ancak Find N'ye benzer olması muhtemel.

Kamera kısmında ise telefonun 50MP Sony IMX890 ana kamera, 48MP Sony IMX581 ultra geniş ve 32MP periskop kamera içeren etkileyici bir kamera ünitesi kullanıcıları karşılayacak. Selfie kamerası olarak 20MP'lik bir kamera görev yaparken, iç katlanır ekran 32MP'lik bir sensöre ev sahipliği yapacak.

OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonuna dair daha net detayları ilerleyen süreçte öğrenmeyi bekliyoruz.