OnePlus İlk Katlanabilir Telefonunu Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Son dönemin popüler mobil cihaz özelliği katlanabilir olma gittikçe yaygınlaşıyor. Hong Kong merkezli teknoloji şirketi OnePlus, katlanabilir telefon sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre OnePlus’ın ilk katlanabilir telefonu 7,8 inç "2K" katlanır ekranın yanı sıra 6,3 inç harici ekran ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacak.

OnePlus Katlanabilir Özelliğiyle Birlikte Geliyor

Kamera teknolojisine verdiği önemle bilinen OnePlus, katlanabilir telefonun arka tarafında 48 megapiksel normal ve ultra geniş kamera önde ise 20 megapiksel özçekim kamerası tercih edecek.

Yeni mobil telefon eklentisi katlanabilir olma hâla tam anlamıyla yaygınlaşmış değil. Mevcut durumda kullanıcılar Samsung’un Galaxy Z serisi, Google'ın Pixel Fold’u ve Motorola'nın Razr+ arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. OnePlus bu durumdan hareketle geliştirmiş olduğu telefon markasıyla piyasaya yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.

Şirketin katlanabilir model telefonunu ağustos ayında Samsung'un Galaxy Z Fold modelini sürmesinin ardından piyasaya sürmesi bekleniyor. Fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapmayan OnePlus’un piyasaya göre bir fiyat belirlemesi bekleniyor.