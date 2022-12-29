OnePlus Kendi Reklamını Yapacağına iPhone Reklamı Yaptı!

OnePlus'ın resmi Twitter hesaplarından biri, attığı bir tweet sebebiyle sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Daha önce pek çok telefon markasının düştüğü bir hataya düşen OnePlus, Twitter paylaşımındaki cihaz etiketi yüzünden nasibini aldı diyebiliriz.

2023'ün ilk haftasında tanıtalacak olan OnePlus 11 telefonu için reklam yapmak isterken "Twitter for iPhone" etiketli bir paylaşım yaptı.

Cihaz Etiketleri Kalkmıyor muydu?

Twitter'da tweetlerin alt kısmında çıkan cihaz etiketleri, paylaşımın yapıldığı cihazı belirtiyor ve bu etiket OnePlus gibi diğer büyük markalar için de istenmeyen durumlar doğurabiliyor.

Ünlü YouTuber Marques Brownlee'in "2022 yılı en iyi akıllı telefonlar" ödülleri listesinde OnePlus Amerika'nınn Twitter hesabı YouTuber'a cevap verdi. Ödülü nasıl alacaklarını soran ve 2023 yılında tanıtacakları OnePlus 11 için "yanıldığınızı kanıtlayacağız" yazan marka, bu paylaşımı iPhone telefondan yapması ile komik bir duruma düştü.

Marques Brownlee de bu tweetin ekran görüntüsünü alarak "Lol" şeklinde gülme anlamına gelen bir paylaşım yaptı. Markadan bu tweete herhangi bir geri dönüş yapılmadı.

Elon Musk yakın zamanda Apple ile reklamlar konusunda anlaşamadığı için cihaz etiketlerinin kaldıralacağını açıklamıştı. Ancak Tim Cook ile bir araya gelip "barıştıklarını" görmemizle birlikte bu sorunların çözüldüğü ve o yüzden herhangi bir değişiklik yapılmadığı düşünülüyor.