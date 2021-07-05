OnePlus İşletim Sistemi, OPPO ColorOS'le Birleşiyor

OnePlus işletim sistemi OxygenOS, OPPO firmasının ColorOS isimli işletim sistemi ile birbirine entegre oluyor. Çin merkezli telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz ay OPPO firmasının alt markası haline gelmişti.

OnePlus İşletim Sistemi OxygenOS ile ColorOS Birleşti

Çinli telefon üreticisi OnePlus, OxygenOS ile ColorOS işletim sistemlerinin birleştirildiğini duyurdu. Şirket, bu işlemin perde arkasında gerçekleşeceğini ve bu sebepten ötürü kullanıcıların fark etmeyeceği bir değişiklik olacağını ifade etti.

Küçük bir marka olarak başladıklarını belirten OnePlus, ürün portföylerini çok hızlı bir şekilde genişlettiklerini söyledi. Şirket, yaptığı açıklamada, "Her ürünün istikrarlı ve zamanında yazılım güncellemelerini alabilmesini sağlamak için önemli ölçüde daha fazla kaynağa ve daha büyük bir teknoloji platformuna ihtiyacımız olduğunu fark ettik" dedi.

OnePlus, "OxygenOS deneyimini geliştirmek için artık daha büyük ve daha yetenekli bir geliştirici ekibine, daha gelişmiş Ar-Ge kaynaklarına ve daha hızlı bir geliştirme sürecine sahibiz" sözlerine yer verdi.

OxygenOS, küresel olarak piyasaya sürülen OnePlus cihazlarının işletim sistemi olmaya devam edecek. Çin'de yer alan Oppo ve OnePlus marka akıllı telefonlar ColorOS işletim sistemini kullanmaya devam edecek. OxygenOS'un görsel olarak değişip değişmeyeceğinden bahsedilmedi.

Gerçekleşen değişik ile birlikte OnePlus daha iyi bir yazılım güncelleme desteği sunacak. Şirketin cihazlarına en az üç yıl destek sağlayan daha güçlü bir Android güncelleme programı sunacacağı belirtildi. Şirket, güncelleme programına ilişkin bazı detaylar paylaştı. Paylaşılan güncelleme programı şu şekilde:

T ve T modelleri dahil olmak üzere amiral gemisi sınıfındaki akıllı telefonlar, 3 büyük Android güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik güncellemesi alacak.

OnePlus Nord ve OnePlus Nord CE isimli akıllı telefon modelleri, 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik güncellemesi alacak.

OnePlus Nord N serisinde yer alan modeller (N10, N100 ve tüm N serisi), 1 büyük Android güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik güncellemesi alacak.

OnePlus 8 serisinden önce piyasaya sürülen amiral gemisi sınıfındaki akıllı telefon modelleri önceki programı izleyecek. Yani yukarıda yer alan program, OnePlus 8 serisinden önce satışa sunulan amiral gemisi cihazlar için geçerli değil.