OnePlus: "Kullanıcıların Kredi Kartı Bilgileri Tehlikede"

Yaklaşık iki yıl önce Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, birkaç kullanıcının kredi kartlarındaki bilinmeyen ödemeleri keşfettikten sonra hacker'ların ağına takıldıklarını anlamıştı. Çinli üretici aynı güvenlik ihlalini tekrardan yaşadıklarını duyurdu.

OnePlus, ödeme sistemlerini etkileyen başka bir güvenlik ihlali olduğunu bildirdi ancak bu kez şirket, müşterileri ödeme bilgilerinin, kullanıcı adlarının ve şifrelerinin güvende olduğunu söyledi. Fakat bu saldırı sonrasında e-postaların, iletişim numaralarının ve gönderim adreslerinin ifşalanmış olabileceği belirtildi.

"Kullanıcılarımızın bazı sipariş bilgilerine yetkisiz erişildiğini keşfettiğimizi bildirmek istiyoruz. Tüm ödeme bilgilerinin, şifrelerin ve hesapların güvenli olduğunu ancak bazı kullanıcı adları, iletişim numaraları, e-postaları ve sevkiyat adresleri ifşa edilmiş olabilir."

OnePlus Kullanıcıları Ne Yapmalı?

OnePlus müşterilerinin bilmesi gereken ilk şey ise bir süre boyunca aynı kredi kartıyla başka bir işlem yapılmaması gerekiyor. Ancak,e-posta adresinin açığa çıkması nedeniyle kimlik avı postaları veya spam atılabilir. Şirket, konu hakkında şeffaf olmak istediğini ve önümüzdeki günlerde bu güvenlik ihlaliyle ilgili daha fazla güncelleme paylaşmayı vaat ettiğini açıkladı.