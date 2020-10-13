OnePlus'ın Kurucu Ortağı Şirketten Ayrıldı: Peki Ama Neden?

20 yaşındaki OnePlus'ın kurucu ortağı Carl Pei'nin şirketten ayrıldığına dair iki ayrı kaynaktan bilgi geldi. Carl Pei, OnePlus akıllı telefon serisinin yıllar içinde tasarlanmasında etkili bir rol oynadı. Carl Pei'nin şirketten neden ayrıldığı merak ediliyor. Detaylar haberimizin içerisinde.

OnePlus Kurucu Ortağı Carl Pei Neden Ayrıldı?

2013 yılında Pete Lau ile birlikte OnePlus'ı kuran Carl Pei, ticaret konferanslarında yer alan, sadık müşterilerle etkileşime giren ve medyaya röportajlar veren Çinli firmanın sevilen yüzüydü. Şirketin ilk yıllarında Pei, pazarı daha iyi anlamak ve yeni şehirlere kolayca seyahat etmek için neredeyse yalnızca Çin ve Hindistan'daki düşük maliyetli otellerde yaşıyordu.

OnePlus şu anda Hindistan ve diğer birçok pazardaki en başarılı premium akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi konumunda. OnePlus'ı kurmadan yıllar önce Pei, bir arkadaşıyla işbirliği yaptı ve Çin'de beyaz etiketli MP3 çalarlar sattı.

TechCrunch'ın aktardığı habere göre 31 yaşındaki Pei, Samsung'a katılmıyor.

Konuya aşina olan bir kişiye göre, Carl Pei kendi girişimini başlatıyor. Carl Pei'nin kendi girişimi kurmak için şirketten ayrıldığı söyleniyor.

Pei'nin kendi girişiminin ne olacağına dair henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte kendisi tarafından da herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklamanın yapılıp yapılmayacağı da bilinmezliğini korumakta.

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