OnePlus Mekanik Klavye Üretecek

Akıllı telefon üreticilerinin yavaş yavaş teknolojinin diğer alanlarına yöneldiğini görmek artık bizi şaşırtmıyor. Bunun en iyi örnekleri akıllı telefonlardan mutfak aletlerine kadar her alanda üretim yapan Xiaomi ve Huawei markaları olarak gösterilebilir. Yakın zamanda sevilen akıllı telefon üreticilerinden olan OnePlus da benzer bir girişime hazırlanıyor.

Şirketin dokuzuncu yıl dönümüne özel yayımlanan görsellerde bir süredir üzerinde çalıştıkları mekanik klavyenin ilk detayları yer aldı.

OnePlus Mekanik Klavyesi Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Bir süredir PC aksesuarları üretmek istediği bilinen OnePlus, sektöre mekanik klavye ile girmeye hazırlanıyor. Henüz klavyenin detayları hakkında çok fazla bilgi paylaşılmasa da OnePlus, yeni ürünlerinin özellikleri konusunda fazlasıyla iddialı.

17 Aralık'ta gerçekleştirilen basın lansmanında ilk defa görme şansına eriştiğimiz OnePlus mekanik klavyesi, firmanın iddialarına göre hem oyun oynarken hem de yazarken kullanıcısına büyük kolaylık sağlayacak. Ünlü firma, inovatif teknoloji tasarımlarıyla tanınıyor. Yani ilginç bir mekanik klavye tasarımıyla karşılaşmamış oldukça muhtemel.

Şimdiye kadar öğrenebildiğimiz bilgilere göre klavye, CNC'de işlenmiş premium alüminyum paketleme ile birlikte gelecek. Çift contalı bir tasarıma sahip olan mekanik klavyede ürüne özgün bir tuş basma sesi olacak. Linux, Windows ve MacOS ile uyumlu olarak çalışılabilecek klavye, tasarım açısından bir MacBook klavyesinin mekanik versiyonuna benzetilebilir.

Şimdilik kullanıcıların tepkisini ölçmeye çalışan OnePlus, yeterli ilgiyi gördüğü takdirde Nisan 2023 tarihinde klavyeyi piyasaya sürmek istiyor. Klavyenin detaylı tanıtımı ise Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.