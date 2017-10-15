OnePlus Müşterilerinin Verilerini Toplamayı Bırakıyor

Çin merkezli OnePlus şirketi geçtiğimiz günlerde “müşterilerinin verilerini gizlice topluyor.” iddiasıyla karşı karşıya kalmıştı. Şirket tarafından gelen bir açıklamada, bu bilgi doğrulandı ve bundan sonra kişisel verilerin toplanmayacağı belirtildi.

Kullanıcılarının seri numarası, IMEI numarası, MAC adresleri, mobil şebeke adları ve Wi-Fi SSID'leri gibi kişisel bilgilerini toplayan OnePlus, bunu neden yaptığını da açıkladı. OxygenOS arayüzüne sahip cihazlarında kullanıcı bilgilerini depolayan şirket, bilgilerin kesinlikle üçüncü taraf kişisine ulaşmayacağının da garantisini verdi. Ancak yine de OnePlus kullanıcıları gizlilik konusunda tedirginliklerini yitirmiş değil.

OnePlus şirketinin bu bilgileri toplamasındaki amacının ise daha stabil çalışan bir telefon ve daha iyi bir hizmet olduğunu belirtti. Şirket her ne kadar kullanıcılarını düşünerek bu adımı atmış olsa da kullanıcılarına söylemeden verileri toplamasının yanlış olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca şirket Ekim ayı itibarıyla OxygenOS ile çalışan tüm akıllı telefonlarına kurulum sihirbazında bir komut istemi ekleyeceğini, kullanıcıların “kullanıcı deneyimi” programına kendi isteğiyle katılacağını ifade etti. Bu konu hakkında bir yazı paylaşan şirketin kurucu ortağı Carl Pie, ”Gizliliği ciddiye alıyoruz ve üçüncü taraflarla analiz paylaşmıyoruz. Amacımız her zaman kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermek olmuştur. “ dedi.