Yaklaşık bir hafta önce satın alınan OnePlus Nord 2 5G bataryası patladı. Patlama sonucunda cihaz yanarak küle döndü. Peki, akıllı telefonun bataryası yalnızca beş günlük kullanımın ardından neden patladı? Gerçekleşen korkunç olaydan kısa süre sonra akıllı telefon üreticisinden açıklama geldi. Merak edilen tüm detaylar haberimizde.

OnePlus Nord 2 5G Bataryası Yanarak Küle Döndü

Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru piyasaya sürülen OnePlus Nord 2 5G isimli cihaz, korkunç bir olay ile gündeme geldi. Telefonun bataryası yalnızca beş günlük kullanımda patladı. Patlama sonucunda telefon küle döndü.

Ankur Sharma, beş gün önce OnePlus Nord 2 5G isimli akıllı telefon modelini satın alarak karısına hediye etmişti. Ankur Sharma'nın karısı, telefonu yanına alarak bisiklet sürmek için dışarı çıktı. Sharma, dışarıda yolculuk ettiği sırada cihazı bisikletin sepetine koydu.

WccfTech'te yer alan habere göre bisiklet sepetindeki cihaz bir süre sonra büyük bir ses ile patladı. Sharma, patlama ile beraber meydana gelen ses nedeniyle bisikletten düştü. Bunun sonucunda hem fiziksel olarak yaralandı hem de korkunç olay karşısında şoke oldu.

Telefonun küle dönen görüntüler, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinden paylaşıldı. Görüntülere baktığımızda cihazın arka yüzeyinin çok ciddi bir şekilde yandığını görüyoruz. Fotoğrafların Twitter üzerinden paylaşılması üzerine OnePlus Support hesabı üzerinden açıklama geldi.

OnePlus, yaptığı açıklamada, gerçekleşen olay ile ilgili üzüntü duyduklarını ve bu olayı telafi etmek istedikleri söyledi. Bu durumu telafi etmek isteyen şirket, Sharma'nın özel mesaj aracılığı ile iletişime geçmesini rica etti.

Akıllı telefon üreticisi tarafından yapılan açıklama üzerine Ankur Sharma, küle dönen telefon fotoğraflarının yer aldığı tweeti sildi.

OnePlus Nord 2 5G Özellikleri