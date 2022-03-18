OnePlus Nord 3 Teknik Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus'ın bu yıl içinde Nord 3 akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor ve kısa süre önce yeni bir sızıntı sayesinde telefonun yaklaşmakta olan Realme GT Neo 3'e benzer teknik özelliklere sahip olduğunu öğrendik.

Digital Chat Station, Weibo'da OnePlus Nord 3 olması muhtemel yakında çıkacak bir OnePlus telefonunun teknik özelliklerini yayınladı. Aşağıdaki makine tarafından çevrilmiş ekran görüntüsünde teknik özellikler mevcut.

Paylaşım, yeni cihazın 6.7 inç FHD+ ekran (merkeze monte delikli oyuk ile birlikte), 12 GB'a kadar RAM'e sahip Dimensity 8100 işlemcili ve 150W hızlı 4.500 mAh pil ile donatılacağını iddia ediyor. Digital Chat Station ayrıca sözde Nord 3'ün 50MP IMX766 ana kameraya, 8MP ikincil kameraya (muhtemelen ultra geniş) ve 2MP sensöre sahip olacağını iddia ediyor. Bir 16MP kameranın ise selfie kamerası olarak bulunacağı belirtiliyor.

Ancak ilginç nokta bu bilgilerin bir kısmının GT Neo 3'ün Dimensity 8100 işlemcili ve 150W şarja sahip telefonuyla oldukça aynı olması. İşlemci ve şarj hızının yanı sıra, iki telefonun da aynı kameralara, ekran boyutuna ve pil kapasitesine sahip olduğu görülüyor. İlerleyen günlerde yeni gelişmeler oldukça bu soru işaretlerini gidermeyi umuyoruz.

OnePlus Nord 3 Teknik Özellikleri