OnePlus Nord 4 Enteresan Tasarımıyla Ortaya Çıktı!

OnePlus, orta segment ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Çinli üreticinin bu kapsamda tanıtmaya hazırlandığı modellerden biri de Nord 4. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla ayrıntı ortaya çıkmadı, ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira modelin tasarımı resmen belli oldu!

OnePlus Nord 4 Nasıl Görünecek?

OnePlus Nord 4'ün tanıtım posteri sızdırıldı. Görsele baktığımızda, telefonun selefine göre ciddi tasarım değişiklikleriyle geleceğini söylemek mümkün. Bu değişiklikleri biraz daha açacak olursak, cihaz selefi Nord 3'teki dikey kamera tasarımından uzaklaşarak yatay bir tasarımı benimseyecek.

OnePlus'ın modelin kameralarında bazı kısıtlamalara gittiği söylenebilir. Tanıtım posterleri, Nord 4'ün iki kameraya ev sahipliği yaptığını ortaya koyuyor. Bu, Nord 3'ün üçlü kamera kurulumuyla kullanıcıların karşısına çıktığını dikkate aldığımızda, eksi puan şeklinde yorumlanabilir.

Akıllı telefonun arka paneli parlak ve metalik olmak üzere çift tonlu bir yapıda olacak. Tasarımın bir nebze olsun eski nesil Google Pixel telefonlarını andırdığını söyleyebiliriz. Son olarak ürünün tanıtımının 16 Temmuz'da düzenlenecek OnePlus Summer lansmanında yapılması söz konusu.

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