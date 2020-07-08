OnePlus'ın üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli olan OnePlus Nord hakkında detaylar gelmeye başladı. OnePlus Nord kamera özellikleri sızdırıldı. İşte OnePlus Nord kamera özellikleri.

OnePlus Nord Kamera Özellikleri Neler?

21 Temmuz'da tanıtılması beklenen OnePlus Nord, 4 adet arka kamera sensörüne sahip olacak. 48 MP ana kamera sensörüne 8 MP geniş açı, 5 MP makro ve 2 MP portre sensörü eşlik edecek. Bir röportajda, OnePlus kurucu ortağı Carl Pei, Nord'un "amiral gemisi düzeyinde bir kameraya" sahip olacağını açıklamıştı.

Cihazın kamera tarafında nasıl bir performansa sahip olduğu tanıtıldıktan sonra belli olacak. OnePlus Nord'un Snapdragon 765G yonga setinden güç alacağı konuşulmakta. Akıllı telefonda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunabilir.

Son gelen sızıntılara göre cihaz 4.300 mAh bataryadan beslenecek. Bu bataryanın hızlı şarj olup olmadığı bilinmiyor. OnePlus Nord tanıtıldıktan hemen sonra resmi bilgiler sitemizde yer alacak. En yeni ve en güncel teknoloji haberleri için bizleri takipte kalın!

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