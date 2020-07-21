OnePlus Nord Tanıtıldı: İşte OnePlus Nord Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon kullanıcıları tarafından tasarımı oldukça fazla merak edilen OnePlus Nord duyuruldu. OnePlus Nord özellikleri ve fiyatı hakkındaki detaylar haberimizde. İşte OnePlus Nord özellikleri ve fiyatı.

OnePlus Nord Özellikleri

OnePlus Nord, 6.44 inç AMOLED ekrana sahip. Bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunmakta. Gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alan cihazda 8GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

Akıllı telefonun arka tarafında dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu kameralar sırası ile şu şekilde: 48MP ana, 8MP ultra geniş açı, 2MP makro ve 5MP derinlik. OnePlus Nord'un ön kısmına baktığımızda ise bizleri 32 MP ana ve 8 MP geniş açı olmak üzere iki adet ön kamera sensörü karşılamakta.

4.115 mAh batarya bulunan cihazda 30W Warp Charge teknolojisi bulunuyor. Akıllı telefonun bataryasının Warp Charge 30T adaptör ile yarım saatte %70'e kadar dolacağı açıklandı. OnePlus Nord, USB-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta ve kulaklık bağlantı portuna sahip değil.

OnePlus Nord Fiyatı

OnePlus Nord başlangıç fiyatının 400 euro olduğu açıklandı. 400 euro şu anki kur ile vergiler hariç 3.146 TL'ye tekabül etmekte. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

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