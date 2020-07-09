OnePlus Nord Görüntüleri Sızdırıldı, Tasarımı Ortaya Çıktı

OnePlus'ın çok yakında tanıtacağı ve Türkiye'de de satılması beklenen yeni akıllı telefon modeli hakkında yeni detaylar geldi. OnePlus Nord tasarımı sızdırıldı. İşte OnePlus Nord tasarımı.

OnePlus Nord Tasarımı Ortaya Çıktı

21 Temmuz'da tanıtılması beklenen OnePlus Nord, 2 ön kameraya ve AMOLED ekrana sahip olacak. Cihaz 4 adet arka kamera sensörü ile birlikte gelecek. 48 MP ana kamera sensörüne 8 MP geniş açı, 5 MP makro ve 2 MP portre sensörü eşlik edecek.

Hemen aşağından OnePlus Nord'un tasarımına göz atabilirsiniz.

OnePlus Nord'un Snapdragon 765G yonga setinden güç alacağı konuşulmakta. Akıllı telefonda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunabilir. Son gelen bilgilere göre, cihaz 4.300 mAh bataryadan beslenecek. Bu bataryanın hızlı şarj olup olmadığı bilinmiyor.

OnePlus Nord tanıtıldıktan hemen sonra resmi bilgiler sitemizde yer alacak. Bizleri takipte kalın!