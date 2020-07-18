OnePlus Nord Ultra Geniş Açılı Ön Kamera İle Gelecek!

Bir süredir beklenen OnePlus Nord'un tanıtım tarihi yaklaştıkça, yeni özellikler de ortaya çıkıyor. OnePlus Nord'un çift ön kamera ile geleceği biliniyordu. Ancak bu kameralardan birinin geniş açı lensi olduğu bilinmiyordu. OnePlus paylaştığı videoda OnePlus Nord'un ultra geniş açılı ön kamerasını sergiledi.

105° Ultra geniş açılı lens!

Çift ön kameraya sahip ilk OnePlus modeli olan OnePlus Nord, bu kameralardan birini geniş açılı çekimler için kullanıyor. Ön tarafta 32MP + 8MP'lik kamera kurulumu taşıyan OnePlus Nord, 32MP'lik kamerasını ana kamera, 8MP'lik kamerasını geniş açılı çekimler için kullanıyor. 8MP'lik olan kamera, tam 105° geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor.

105° ultra geniş açılı lense sahip olan OnePlus Nord, kadraja daha fazla nesne almanızı sağlayacak. Bu sayede selfie çubuğu kullanmak yerine geniş açılı çekimler yapmanız yeterli olacak. Bu kameranın daha detaylı özellikleri 21 Temmuz'da gerçekleşecek olan etkinlikte ortaya çıkacak. Yine OnPlus Nord ile ilgili birçok detay da 21 Temmuz'da gerçekleşecek olan tanıtımda ortaya çıkacak. Bakalım OnePlus Nord başka ne gibi özelliklere sahip olacak.