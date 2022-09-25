OnePlus Nord Watch Sızdırıldı! İşte Özellikleri

Son yıllarda çoğu firma giyilebilir teknoloji ürünlerine yatırım yapmaya başladı. Giyilebilir teknoloji denildiğinde ise ilk akla gelen ürünlerde akıllı saatler oluyor. Bu alanda öncü firmalar Apple ve Samsung olarak görülüyor. Fakat oldukça yüksek fiyatlara satılan bu saatleri bazı kullanıcılar karşılayamıyor. Bu nedenden yola çıkan Çinli üretici OnePlus, Nord Watch adında yeni bir akıllı saati piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yakın zamanda tanıtılması beklenen OnePlus Nord Watch'un özellikleri geçtiğimiz günlerde sızdırıldı. Fiyat performans ürünü olması beklenen Nord Watch'un Apple veya Samsung saatlerinden aşağı kalır yanı yok!

OnePlus Nord Watch Özellikleri

91mobiles sitesinde yayınlanan sızıntılara göre tasarım anlamında Apple Watch'a benzemesi beklenen Nord Watch, yeni nesil akıllı saatlerde olan birçok özelliğe sahip. 1,78 inç 60 Hz AMOLED ekranla karşımıza çıkan saatin kullanım süresi 10 güne kadar çıkabiliyor. Sızıntılara göre saat Stand By moduna alındığında ise kullanıcılar 30 günlük şarj ömrü elde edebiliyor. Yeni çıkan Apple Watch Ultra'nın yalnızca 72 saatlik şarj ömrü olduğu düşünüldüğünde OnePlus'ın batarya konusunda muazzam bir iş başardığını söyleyebiliriz.

Saatin yazılım tarafını da güçlendiren OnePlus, 105 fitness modu ile saati sunuyor. OnePlus Nord Watch'ta kalp ritmi, kandaki oksijen oranı takibi, stress takibi ve uyku takibi gibi özellikler olması bekleniyor. Akıllı saatin hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabileceği düşünülüyor. Gelen sızıntılara göre sunduğu bu yüksek imkanlara rağmen çok daha uygun bir etikete sahip olan OnePlus Nord Watch, 159 dolardan satışa sunulacak. Firmanın saati 26 Eylül'de tanıtması bekleniyor.