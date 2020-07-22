OnePlus Nord Çıkmadan Güncellendi!

OnePlus, orta seviye akıllı telefonu OnePlus Nord’u ilk TWS kulaklığı OnePlus Buds ile birlikte tanıttı. Video kaydı için optik görüntü sabitleme gibi diğer orta sınıf telefonlarda olmayan çekici donanım ve özelliklere sahip olan OnePlus Nord, daha çıkmadan ilk yazılım güncellemesini aldı.

OnePlus Nord İçin İlk Yazılım Güncellemesi

Türkiye’de de beklenen modellerden OnePlus Nord, dün artırılmış gerçeklik etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Ucuz 5G akıllı telefonlar arasında kendisine yer bulan OnePlus Nord, 4 Ağustos’ta Hindistan ve Avrupa’da satışa sunulacak. Şimdilik cihaz sadece bazı YouTuber’lar ve Influencer’ların elinde. Şirket şaşırtıcı bir şekilde ilk yazılım güncellemesini vermeye başladı. Güncelleme, kamera performansı iyileştirmeleri getiriyor.

OnePlus Nord, f/1.75 diyafram ve Nightscape gece görüşünü destekleyen 48MP ana Sony IMX586 sensörü barındıran dörtlü kamera kurulumuyla geliyor. İkincil sensör ultra geniş çekimler için 119 derece görüş alanı sunan 8MP kamera. Makro çekimler için 1.5 inç sensörlü 5MP kamera mevcut. Son olarak 2MP derinlik algılayıcı var. Şirket, daha iyi görüntü kalitesi sağlamak için yapay zeka (AI) teknolojisini kullanıyor ve OIS (Optik Görüntü Sabitleme) ve EIS (Elektronik Görüntü Sabitleme) var. Gece çekimlerinin de iyileştirildiği belirtildi.

Telefon için ilk yazılım güncellemesi kameraya iyileştirmeler getiriyor. Genç tipster Ishan Agarwal tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre, OnePlus Nord için gelen ilk güncelleme QxygenOS 10.5.1AC01DA yapı numaralı ve Hindistan için. Güncelleme boyutu 102MB. OnePlus, gelecek aya kadar yeni bir güncelleme yayınlamazsa, bu yapı önümüzdeki ay OTA üzerinden telefonlara anında ulaşacaktır.

Woah, the OnePlus Nord is already receiving a software update in India with a few camera improvements!#OnePlusNord #OnePlusNordAR #OnePlusBuds pic.twitter.com/HsiQLDNv7N — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 21, 2020

OnePlus Nord OxygenOS 10.5.1 Güncellemesi

Sistem

Görüntülü arama performansı optimize edildi

Kamera

Derinlik sensörü efekti optimize edildi

Daha iyi iç mekan görüntü kalitesi

4K 60fps kalitede video çekimi için güç verimliliği optimize edildi

Geliştirilmiş kamera deneyimi ve sistem kararlılığı

OnePlus, sektörde en iyi yazılım desteğini veren akıllı teelefon şirketlerinden biri. OnePlus Nord da istisna olmayacak gibi görünüyor. Şirkete göre bu telefon iki büyük Android güncellemesi alacak. Buna Android 11 ve OnePlus 12 güncellemesi dahil. Güvenlik yamaları ise üç ay boyunca yayınlayacak.