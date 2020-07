OnePlus Nord Çıkmadan Güncellendi!

OnePlus, orta seviye akıllı telefonu OnePlus Nord’u ilk TWS kulaklığı OnePlus Buds ile birlikte tanıttı. Video kaydı için optik görüntü sabitleme gibi diğer orta sınıf telefonlarda olmayan çekici donanım ve özelliklere sahip olan OnePlus Nord, daha çıkmadan ilk yazılım güncellemesini aldı.

Türkiye’de de beklenen modellerden OnePlus Nord, dün artırılmış gerçeklik etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Ucuz 5G akıllı telefonlar arasında kendisine yer bulan OnePlus Nord, 4 Ağustos’ta Hindistan ve Avrupa’da satışa sunulacak. Şimdilik cihaz sadece bazı YouTuber’lar ve Influencer’ların elinde. Şirket şaşırtıcı bir şekilde ilk yazılım güncellemesini vermeye başladı. Güncelleme, kamera performansı iyileştirmeleri getiriyor.

OnePlus Nord, f/1.75 diyafram ve Nightscape gece görüşünü destekleyen 48MP ana Sony IMX586 sensörü barındıran dörtlü kamera kurulumuyla geliyor. İkincil sensör ultra geniş çekimler için 119 derece görüş alanı sunan 8MP kamera. Makro çekimler için 1.5 inç sensörlü 5MP kamera mevcut. Son olarak 2MP derinlik algılayıcı var. Şirket, daha iyi görüntü kalitesi sağlamak için yapay zeka (AI) teknolojisini kullanıyor ve OIS (Optik Görüntü Sabitleme) ve EIS (Elektronik Görüntü Sabitleme) var. Gece çekimlerinin de iyileştirildiği belirtildi.

Telefon için ilk yazılım güncellemesi kameraya iyileştirmeler getiriyor. Genç tipster Ishan Agarwal tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre, OnePlus Nord için gelen ilk güncelleme QxygenOS 10.5.1AC01DA yapı numaralı ve Hindistan için. Güncelleme boyutu 102MB. OnePlus, gelecek aya kadar yeni bir güncelleme yayınlamazsa, bu yapı önümüzdeki ay OTA üzerinden telefonlara anında ulaşacaktır.

Woah, the OnePlus Nord is already receiving a software update in India with a few camera improvements!#OnePlusNord #OnePlusNordAR #OnePlusBuds pic.twitter.com/HsiQLDNv7N