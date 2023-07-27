OnePlus İlk Katlanabilir Telefonunu Resmen Duyurdu: OnePlus Open Geliyor!

Bir süredir sektördeki ilk katlanabilir telefonunu sunacağı söylentileri dolaşan OnePlus'tan merakla beklenen hamle nihayet geldi.

OnePlus, yaklaşmakta olan cihazının adını da resmî olarak duyurdu ve katlanabilir akıllı telefon trendine yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor.

Çinli marka, resmî Twitter hesabından attığı bir tweet ile katlanabilir telefonunun adının OnePlus Open olacağını açıkladı. Şirket, katlanabilir telefonunu iddialı bir slogan olan "Diğerleri KATLANIRKEN biz AÇILIYORUZ" şeklinde duyurdu.

OnePlus Open Ne Zaman Çıkacak?

OnePlus Open için çıkış tarihi bu yılın üçüncü çeyreği olarak planlanırken, söylentiler 29 Ağustos'ta gerçekleşebilecek bir lansmana işaret ediyor.

Ice Universe'den gelen sızıntılara göre OnePlus Open'ın Oppo Find N3'e benzemesi muhtemel. Telefona dair şimdilik daha detaylı bilgiye sahip olmasak da Samsung'un dışında birçok markanın da katlanabilir telefon sektörüne giriyor olması rekabeti daha da körükleyecek gibi görünüyor.

Peki sizin OnePlus Open'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.