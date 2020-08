OnePlus OxygenOS 11 Neredeyse Hazır

OnePlus geçtiğimiz hafta yaptığı yeni paylaşımla birlikte Android 11 tabanlı yeni kullanıcı arabirimi OxygenOS 11 hakkındaki bazı detaylara değindi. Çeşitli yenilikleri beraberinde getiren OxygenOS 11 oldukça yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşabilir.

OnePlus CEO'su Pete Lau tarafından yapılan paylaşımda 'Çok, çok taze' ifadelerine yer verildi. Aslında burada kullanıcıların önemli yeniliklerle karşılaşacağı vurgulanmak isteniyor. Nitekim yeni arabirimin önemli arayüz değişiklikleri, gelişmiş karanlık mod ve tek el modu gibi bazı yeniliklerle geleceğini biliyoruz.

We don't mind if you want to get fresh with us. #OxygenOS11 pic.twitter.com/WP9SzLM1oN