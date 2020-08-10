OnePlus OxygenOS 11 Neredeyse Hazır

OnePlus geçtiğimiz hafta yaptığı yeni paylaşımla birlikte Android 11 tabanlı yeni kullanıcı arabirimi OxygenOS 11 hakkındaki bazı detaylara değindi. Çeşitli yenilikleri beraberinde getiren OxygenOS 11 oldukça yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşabilir.

OxygenOS 11 Yenilikleri Neler?

OnePlus CEO'su Pete Lau tarafından yapılan paylaşımda 'Çok, çok taze' ifadelerine yer verildi. Aslında burada kullanıcıların önemli yeniliklerle karşılaşacağı vurgulanmak isteniyor. Nitekim yeni arabirimin önemli arayüz değişiklikleri, gelişmiş karanlık mod ve tek el modu gibi bazı yeniliklerle geleceğini biliyoruz.

We don't mind if you want to get fresh with us. #OxygenOS11 pic.twitter.com/WP9SzLM1oN — Pete Lau (@PeteLau) August 7, 2020

OnePlus, Android 11'in beta sürümlerini destekleyebilmek adına Google ile yakın bir iş birliği içerisinde ve Android 11'in oldukça yakın bir zamanda yayınlanacağını göz önüne alırsak, şirketin hızlı bir aksiyon alacağını söyleyebiliriz. Bu noktada OnePlus kullanıcıları, diğer markalara nazaran çok daha hızlı bir şekilde güncelleme alabilir.

Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OxygenOS 11 önemli yeniliklerle birlikte geliyor mu ve kayda değer değişiklikler sunacak mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.