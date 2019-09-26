OnePlus Pay Duyuruldu

OnePlus mobil ödeme sistemini duyurdu. Hindistan'da düzenlenen lansmanda OnePlus 7T'nin ardından OnePlus Pay isimli mobil ödeme teknolojisi tanıtıldı.

OnePlus'ın Yazılım ve Ürün Büyüme bölümü başkanı Szymon Kopec, OnePlus Pay'i tanıttı. Szymon Kopec lansmanda "Son olarak, özel bir duyuru yapacağız. "Bir yıldan fazla bir süredir üzerinde çalıştığımız çok harika bir ürün var. Fiziksel cüzdanınıza artık ihtiyaç duymayacağınız " dedi ve OnePlus Pay'i duyurdu.

OnePlus Pay önümüzdeki yıl kullanıma sunulacak. Szymon Kopec, OnePlus Pay hakkında detaylı bir bilgi paylaşmadı. OnePlus Pay'in tüm dünyada mı kullanılacağı yoksa sadece Hindistan'da mı kullanılacağı henüz bilinmiyor.

Yabancı kaynaklara göre OnePlus Pay, sadece Hindistan'da kullanılacak. Google Pay ve Apple Pay rakibi olan OnePlus Pay'in nasıl çalışacağı bilinmiyor. Söylentilere göre OnePlus Pay sayesinde NFC ile kolayca ödeme yapılabilececek ve sistem banka hesapları ile entegreli bir biçimde çalışacak.

2020 yılında piyasaya çıkacak olan OnePlus Pay hakkında gelen bilgiler şimdilik bu kadar. OnePlus Pay hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!

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