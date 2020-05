OnePlus, Tamamen Kablosuz Kulaklığını Temmuz’da Tanıtabilir

Yeni bir söylentiye göre, OnePlus’ın tamamen kablosuz kulaklığı önümüzdeki Temmuz ayında tanıtılabilir.

OnePlus geçtiğimiz yıllarda çeşitli akıllı telefonlar ve Bullet markalı birçak kulaklık piyasaya sürmüştü. Fakat onlarca cihaza rağmen şirket halen tamamen kablosuz bir kulaklık piyasa sürmüş değil. Yeni bir söylentiye göre ise, bu durum Temmuz’a gelindiğinde değişecek.

Ayrıca tesadüf mü değil mi bilinmez ama, şirketin yeni akıllı telefonu OnePlus Z’nin de aynı zamanda tanıtılması bekleniyor. Yani OnePlus’ın kablosuz kulaklarının yanında, 2020 yılının en uygun fiyatlı OnePlus telefonunu da görebiliriz.

