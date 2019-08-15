OnePlus'tan Yeni Bir 5G Telefon Daha Geliyor

Bir süre önce 4G ve 5G seçenekleriyle OnePlus 7 Pro cihazını sunan Çinli üretici, yeniden 5G telefon üreteceklerini duyurdu. Yeni cihazın global pazara yönelik olacağını belirten OnePlus, çıkış tarihi hakkında da ipucu paylaştı.

OnePlus CEO'su Pete Lau yaptığı açıklamalarda, bu yılın dördüncü çeyreğinde 5G özellikli yeni bir akıllı telefon yayınlayacaklarını söyledi. Ayrıca yeni cihaz, OnePlus 7 Pro 5G'nin aksine küresel bir sürüme sahip olacak.

Ekim ila aralık arasında geleceği ifade edilen yeni 5G modelin OnePlus 7T Pro ismiyle sunulacağı düşünülüyor. 7T Pro'nun üreticisi OnePlus olduğu için yonga seti olarak Snapdragon 855+ kullanması bekleniyor. Fakat yine de yeni telefonun OnePlus 7 Pro'yla benzerliklere sahip olacağını söyleyelim.

OnePlus CEO'su Lau’ya göre 2020’de birinci sınıf bir telefon olmak istiyorsanız, 5G teknolojisine hakim olmalısınız. “Gelecek yıl 5G teknolojisinin gelişmesiyle daha da iyi bir performansa sahip olabileceğimize inanıyoruz. 5G dönemi yaklaşırken daha fazla yatırım yapacağız” ifadelerini kullanan CEO, global pazar hedeflerini büyüttüklerini söyledi.