OnePlus Telefonlar 120Hz Panele Sahip Olacak

2020 akıllı telefonlarında standartlaşacak özelliklerden birisi de 120Hz panel olacak. Android telefonları çok daha akıcı hale getiren 120Hz yenileme hızına sahip ekranları OnePlus modellerinde de göreceğiz.

2019’da 90Hz ekranlı Android telefonlar gördük. 2020’de de 120Hz ekranlar trend olacak. Xiaomi Redmi K30 serisi ile 120Hz ekrana geçti, Samsung’un Şubat Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S20 serisi de 120Hz’lik panele sahip olacak. Türkiye pazarında henüz bulunmayan, sevilen Çinli üreticilerden OnePlus da 120Hz panele sahip akıllı telefon hazırlığı içerisinde. OnePlus CEO’su Pete Lau, Weibo üzerinden şirketin 120Hz ekran teknolojisinin araştırma ve geliştirmesini tamamladıklarını açıkladı.

OnePlus, geçtiğimiz yıl telefonlarının çoğunda 90Hz panel kullanmıştı. 2020’de 120Hz panellere geçiş yapmaları çok mantıklı. 120Hz paneli OnePlus 8 modelinde göreecek miyiz belli değil, CEO’dan onay gelmedi. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda bu konuya ilişkin yeni bilgiler gelecek. Unutmadan, şirketin CES 2020 fuarında tanıttığı, kamerası gizlenen konsept telefonu da kesinlikle görmelisiniz.