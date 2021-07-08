OnePlus Türkiye Pazarına Giriş Yaptı: OnePlus Nord N10 5G Satışta!

OnePlus, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. Çin merkezli telefon üreticisi, ülkemizde ilk olarak OnePlus Nord N10 5G modelini satışa sundu. Peki, OnePlus Nord N10 5G özellikleri ve fiyatı nedir?

OnePlus, Türkiye'de de Faaliyet Gösterecek

Çinli telefon üreticisi OnePlus, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Şirket, OnePlus Nord N10 5G modelini Türkiye'de satışa çıkardı. OnePlus Nord N10 5G modelinin tavsiye edilen satış fiatı 4.699 TL olarak açıklandı.

OnePlus Kurucusu ve CEO’su Pete Lau, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Lau, yaptığı açıklamada, "OnePlus’ın misyonu daha iyi teknolojiyi dünyayla paylaşmak. Bu bizim en ileri teknolojileri daha fazla kullanıcının erişimine sunmak için çok çalışmamız anlamına geliyor" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"OnePlus Nord N10 5G, sunduğumuz akıllı telefon seçeneklerini daha çeşitli fiyat aralıklarına yaygınlaştırma stratejimizde bir sonraki adımı temsil ediyor. Artık daha fazla kullanıcı kaliteden ödün vermeden rahat bir deneyim yaşayabilecek."

OnePlus Avrupa Strateji Başkanı Tuomas Lampen, "Avrupa ve Hindistan’da ilk OnePlus Nord modelini piyasaya sunmamızdan bu yana kullanıcılarımız daha da uygun fiyatlı OnePlus ürünlerinin geleceğini görebiliyorlardı. OnePlus Nord N10 5G modelini daha fazla kullanıcıya ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kullanıcılarımıza daha büyük ölçekte üst düzey deneyimler sunabilmek için ürün portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

OnePlus Nord N10 5G Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,49 inç, IPS LCD, 90Hz

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G

RAM: 6 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 4300 mAh, 30W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10, OxygenOS 10.5

Ağırlık: 190 gram

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: KDV dahil 4.699 TL

Nord N10 5G modelinin arka kısmında 64 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.

Cihazda USB Type-C 2.0 portu ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Parmak izi okuyucusu telefonun arka yüzeyinde bulunuyor.