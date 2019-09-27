OnePlus TV Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus, Hindistan'da düzenlediği lansmanda yeni akıllı televizyonunu tanıttı. Gelin hep beraber OnePlus TV'nin tekink özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

OnePlus TV, 55 inçlik ekrana sahip. Akıllı televizyon 4K çözünürlük sunmakta ve %120 NTSC renk gamına sahip. OnePlus TV, Dolby Vision ve HDR10+ teknolojisi ile beraber gelmekte. Amazon, Sun NXT, Voot, Netflix, Eros Now ve YuppFlix OnePlus TV'de Dolby Vision desteği sunacak.

OnePlus TV'nin tasarımına entegre edilmiş sekiz adet soundbar hoparlör bulunmakta. Altı soundbar hoparlör ön tarafa doğru, diğer iki soundbar hoparlör ise arka tarafa doğru konumlandırılmış. Akıllı TV'nin hoparlörleri 50 Watt ses çıkarmakta. OnePlus TV, Android TV işletim sistemi ile gelmekte. OnePlus, akıllı televizyon için üç yıl güncelleme sözü verdi.

OnePlus TV'nin kumandası Apple TV'nin kumandasına benzemekte. Bu kumanda USB Type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta. Akıllı televizyonda Amazon Alexa ve Google Asistan desteği bulunmakta.

OnePlus TV Fiyatı

OnePlus TV'nin başlangıç fiyatının 987 dolar olduğu açıklandı. Akıllı televizyonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.