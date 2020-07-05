OnePlus Üç Yeni Akıllı TV Modelini Tanıtacak!

Son dönemde akıllı telefonları ile popülerlik kazanan OnePlus, televizyon sektörüne de giriş yapmıştı. Daha öncesinde oluşturduğu U Serisi ve Y Serisi televizyonlar ile dikkat çeken OnePlus, şimdi 3 yeni Akıllı TV modeli ile karşımıza çıkıyor. 32 inç, 43 inç ve 55 inç olarak boyutlanan Akıllı TV'lere gelin detaylıca bakalım.

OnePlus Y Serisi Modelleri!

OnePlus, yeni geliştirdiği 3 Akıllı TV'nin ikisini bu seri içerisinde barındırıyor. 32 inç ve 43 inç boyutlarındaki iki model bu seri bünyesinde yer alacak. Boyutlarından da anlaşılacağı üzere daha uygun fiyatlı modeller olan 32 inç ve 43 inç televizyonlar Android işletim sistemi ile geliyor.

32 inç boyutundaki cihaz LED ekrana ve HD görüntü kalitesine sahip. 43 inç boyutundaki ekran ise yine LED ekrana sahipken, Full HD görüntü kalitesi sunuyor. Bu iki cihaz arasında başka hiçbir fark yokken; Her ikisi de OnePlus Gamme Engine'de çalışıyor. Aynı zamanda 20W çift kanallı hoparlörleri Bluetooth 5.0, çift HDMI noktası, çift USB noktası ve Wi-Fi her iki Akıllı TV modelinde de standart olarak geliyor.

Fiyatları ise 32 inç için 175 Dolar, 43 inç için 300 Dolar.

OnePlus U Serisi Model!

3 farklı Akıllı TV içerisinde en performanslı olan cihaz U Serisi'nde yer alıyor. 55 inç boyutundaki devasa TV, 4K çözünürlükte 3840x2160 piksel bir ekrana sahip. Yine OnePlus Gamme Engine'de çalışan ekran, Dolby Vision, HDR10, HDR10+ ve HLG desteği ile birlikte geliyor.

Android TV 9.0 ile çalışan Akıllı TV, 4 adet 30W çift kanallı hoparlöre, Dolby Atmos, Dolby Audio ve DTS-HD desteğine sahip. Yine çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 3 HDMI noktası, çift USB noktası cihazda yer alıyor. Fiyatı ise 670 Dolar.

Bugün saat 12.00'da Amazon'da satışa sunulacak olan OnePlus'ın bu 3 akıllı TV modeli çok ilgi çekecek gibi duruyor. Sizce ülkemizde bu cihaz çok satacak mı?