OnePlus Watch Bu Sene Satışa Sunulabilir

Son zamanlarda hızla büyümeye devam eden akıllı saat pazarındaki rekabetin gittikçe kızıştığını görüyoruz. Şimdi, bu pazara yeni bir oyuncu katılmaya hazırlanıyor olabilir. Bazı yeni sızıntılara göre OnePlus Watch bu sene içerisinde tanıtılarak satışa sunulabilir.

OnePlus Watch Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz dönemlerde tam kablosuz kulaklık alanına da giriş yapan OnePlus, iddialara göre yeni bir akıllı saat geliştiriyor. Ifocomm Media Development Authority tarafından yayınlanan W301GB model numaralı "OnePlus Watch" bu iddialara yönelik kanıtları güçlendiriyor.

Bildiğiniz üzere OnePlus ve Oppo aynı çatı şirketin altında bulunuyor ve OnePlus'ın ürünleri, genellikle Oppo ile benzer bir çizgide yürüme eğilimi gösteriyor. Bu nedenle yeni akıllı saatin geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Oppo Watch ile benzer teknik özelliklere, tasarıma ve fiyatlandırma aralığına sahip olmasını bekleyebiliriz.

Tabii OnePlus'ın tamamen farklı bir modelle de karşımıza çıkabileceğini hatırlatalım. Şimdilik yeni modelden neler beklememiz gerektiğini bilmiyoruz ancak önümüzdeki dönemlerde daha fazla ayrıntıya kavuşmayı bekleyebiliriz. Peki siz OnePlus Watch'ta neler görmek istersiniz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.