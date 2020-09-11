OnePlus Watch Yeni Bir Sızıntı ile Gündeme Geldi

Son zamanlarda ortaya atılan sızıntılar, söylentiler ve raporlar dahilinde bu sene bitmeden OnePlus Watch isimli yeni bir akıllı saatin sektöre giriş yapmasını bekliyoruz. OnePlus bu konu hakkında açıklamala yapmaktan kaçınıyor olsa da şirketin aynı çatı şirketin altında yer alan Oppo ile benzer bir ürüne imza atması bekleniyordu. Öte taraftan, bu pek de doğru değil gibi gözüküyor.

OnePlus Watch Tasarımı Nasıl Olacak?

OnePlus ağırlıklı olarak fiyat / performans oranı ile tanınan akıllı telefonları ile biliniyor olsa da şirketin televizyon, ses ürünleri ve aksesuarlar ürettiğini de hatırlatmamızda fayda var. 2020 yılında bu ürün grubu biraz daha genişleyecek gibi gözüküyor çünkü şirketin OnePlus Watch isimli akıllı saat projesi geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı.

Şimdiye dek akıllı saat ile ilgili bildiğimiz tek şey geliştirilmekte olduğu ve bu sene satışa sunulacağıydı. öte taraftan Max J. tarafından yapılan yeni bir paylaşım, yeni akıllı saatin tasarımı hakkında ufak bir detayı bizlere sunuyor.

Oppo Watch ile benzer bir tasarıma ve benzer özelliklere sahip olmasını beklediğimiz OnePlus Watch, görünüşe göre pek de bu yolda olmayacak gibi. Nitekim Max'e göre şirketin geliştirdiği akıllı saat yuvarlak bir form faktörü ile kutudan çıkacak.

Buna ek olarak yeni modelin Wear OS üzerine kurulu olan Oxygen OS ile çalışması bekleniyor ve Snapdragon Wear 4100 işlemciden gücünü alacağı iddia ediliyor. Yeni nesil bu mobil işlemci performans ve verimlilikte önemli iyileştirmeler sunuyor.

OnePlus yeni modelin ne zaman tanıtılacağı konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak çok da uzak olmamalı. En olası durum, bir ay içerisinde tanıtılacak OnePlus 8T ile sahneye çıkmasıdır. Ayrıca ufukta OnePlus Nord Lite ve uygun fiyatlı bir tam kablosuz kulaklık da var gibi gözüküyor.

Peki siz OnePlus Watch'dan neler bekliyorsunuz? Bu model ülkemizde satışa sunulursa almayı düşünür müsünüz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.