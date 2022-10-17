OnePlus'ın Yeni Amiral Gemisi Telefonunun Adı ve Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus 11 Pro olduğuna inanılan bir sonraki OnePlus amiral gemisi telefonuyla ilgili sızıntıları geçtiğimiz günlerde görmüştük. Yaklaşan telefonu tüm görkemiyle gösteren resmî olmayan görüntüler de bir süredir internet ortamında dolaşıyor.

Şimdi ise yeni sızıntının kaynağı Max Jambor, yaklaşmakta olan bu cihazın sadece OnePlus 11 olarak adlandırıldığını iddia ediyor. Max Jambor, telefonun Pro özelliklerine sahip olacağını ancak şirketin telefona OnePlus 11 Pro adını vermediğini belirtiyor.

The upcoming OnePlus Pro model is called OnePlus 11. — Max Jambor (@MaxJmb) October 17, 2022

OnePlus 11 'Amiral Gemisi' Özelliklerine Sahip Olacak mı?

Sızdırılan özellikler, bu telefonun gerçekten de OnePlus 10 Pro'nun bir devamı olacağını gösteriyor. Telefonun 6.7 inç QHD+ OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 5.000 mAh pil ve 100W kablolu şarj ile gelmesi bekleniyor.

OnePlus 11 adıyla geleceği iddia edilen telefonun ayrıca 50MP ana kamera, 48MP ultra geniş lens ve 32MP 2x telefoto kameradan oluşan Hasselblad ayarlı üçlü arka kamera ünitesi sunması planlanıyor.

Bu isim değişikliği doğruysa birkaç soruyu gündeme getirecek. Bu yeni OnePlus 11, hâlâ Pro düzeyinde fiyatlandırmaya sahip olacak mı? Bu, şirketin 2023'te daha etkileyici özelliklere sahip bir OnePlus 11 Pro modeli sunacağı anlamına mı geliyor?

Bu sorular ve daha fazlasının yanıtlanması için daha fazla sızıntı ve şirketin kendi açıklamalarını beklememiz gerekecek.