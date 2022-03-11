OnePlus'ın Yeni Telefonu İlginç Bir Tasarıma Sahip

OnePlus Nord 2T hakkında uzun süredir yeni haberler çıkıyor ve telefonun özellikleri ve lansman detayları bir süre önce sızdırıldı. Şimdi de telefonun arka panelinden bir görüntü paylaşıldı.

Gördüklerimiz arasında en ilginç tasarıma sahip OnePlus telefonuyla karşı karşıyayız. OnePlus One'ı anımsatan bir kumtaşı arka paneline sahip. Normalden farklı kamera modülü, tamamen farklı bir açık tonda renklere sahip ve bu da arka panelin tamamen siyah olan görünümünü bozuyor. Kamera muhafazasının kendisi de biraz garip. İki dairesel kesik, telefonun üçlü kamera düzenini bölüyor. Kesinlikle daha önce herhangi bir OnePlus telefonunda veya benzer başka bir telefonda görmediğimiz bir tasarım. Aşağıdan sızdırılan görsele göz atabilirsiniz.

OnePlus Nord 2T Teknik Özellikleri

Sızan özelliklere göre OnePlus Nord 2T, Nord 2'de kullanılan Dimensity 1200'ün halefi olan sekiz çekirdekli Mediatek Dimensity 1300 SoC'ye sahip olacak. OnePlus Nord 2, 65W destekliyordu ancak Nord 2T'nin bunu 80W'a kadar çıkarması bekleniyor. Ayrıca pil kapasitesinin de 4.500 mAh'de kalacağı düşünülüyor.

Kamera kısmında önemli bir yükseltme beklenmiyor. OnePlus Nord 2 gibi, Nord 2T'nin de 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP monokrom kameraya sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise 32MP selfie kamerası olacağı düşünülüyor.

Ek olarak tlefonun 8 GB'a kadar RAM ve 128 GB depolama alanı olacağı söyleniyor.

Telefonun 30.000 Rs ila 40.000 Rs fiyat aralığında (400~533 $) olacağı ve Nisan veya Mayıs aylarında Hindistan pazarına girmesi bekleniyor.