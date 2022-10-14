OnePlus'ın Yeni Telefonu N300 Hızlı Şarj ile Gelecek
OnePlus Nord N serisinin yeni üyesi N300 akıllı telefon modeli, hızlı şarj teknolojisi başta olmak üzere pek çok donanımla birlikte geliyor. İşte detaylar!
OnePlus Nord N serisine yeni bir akıllı telefon modeli eklemeye hazırlanıyor. Marka, N300 olarak adlandırdığı cihazı Kasım ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Öne sürülen bu bilgi şirketin sözcüsü olan Spenser Blank tarafından doğrulandı.
OnePlus N300 Nasıl Bir Telefon Olacak?
Akıllı telefonun LCD mi yoksa AMOLED ekran kullanıp kullanmayacağına dair net bir bilgi yer almıyor. Ancak gelen bilgilere göre 5G bağlantısını destekleyen bir MediaTek yonga setine sahip olacak. 90 Hz ekrana sahip olacağı da bildiriliyor.
Önümüzdeki ay Nord N telefon serisine katılacak yeni model, 33 W hızlı şarj desteğine sahip olmasıyla da şimdiden ilgi odağı olmaya başladı. Tüm özellikleri henüz bilinmeyen telefon modeline dair gelen bir diğer bilgi de fiyatı. 300 doların altında fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağı söylenen telefonun tüm detaylarını önümüzdeki ay düzenlenecek lansmanda göreceğiz.
OnePlus Nord Watch Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı
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