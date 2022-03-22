OnePlus Yol Haritası Sızdırıldı: İşte Bu Yıl Çıkması Beklenen Telefonlar

Huawei’nin 2019'da ABD tarafından kara listeye alınması sonucu sektör genelindeki ağırlığını kaybetmesinin ardından sahneye çıkan üreticilerden biri de OnePlus olmuştu. Şirket ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün gelen haberlere göre OnePlus, şirketin sızdırılmış yol haritasına bakılırsa bu yıl en az altı yeni telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Liste, teknik olarak piyasaya sürülen ancak hâlâ her gün küresele yayılması beklenen OnePlus 10 Pro'yu içeriyor. İlginç bir şekilde, OnePlus 10 serisinde görünmesi planlanan en az iki telefon daha var.

Here are some of the upcoming Nord/number series products



•OnePlus 10 Pro - March

•OnePlus Nord CE 2 Lite - April

•OnePlus Nord 2T - April End/Early May

•OnePlus 10R - May

•OnePlus Nord 3 (Nord Pro) - July

•OnePlus 10 Ultra (10 Pro Plus) - Late Q3 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 21, 2022

Tipster Yogesh Brar'a göre OnePlus, bu yıl içinde OnePlus 10R ve OnePlus 10 Ultra/OnePlus 10 Pro Plus'ı da piyasaya sürecek. İlkinin Mayıs ayında gelmesi beklenirken, ikincisinin Eylül ayında gelmesi planlanıyor.

Yaklaşan iki OnePlus 10 serisi telefonun özellikleri hakkında bir bilgi yok. OnePlus 10R, yüksek kaliteli özelliklere ve daha zayıf bir işlemciye sahip 10 Pro'nun daha ucuz bir versiyonu olabilir. OnePlus 10 Ultra/10 Pro Plus ise daha üstün bir Snapdragon 8 Gen 1 sahibi amiral gemisi olabilir.

OnePlus Ek Olarak Nord Serisi'ne de Telefon Geliştiriyor

OnePlus'ın sızdırılmış 2022 yol haritasında ayrıca birkaç Nord telefon da var. OnePlus Nord CE 2 Lite, Nisan ayında piyasaya sürülecek ve ardından Nisan sonu veya Mayıs başında OnePlus Nord 2T gelecek. 150W şarjla geleceği söylenen OnePlus Nord 3'ün ise Temmuz ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Son olarak Vanilla OnePlus 10 modeli hakkında hâlâ bir bilgi yok. Şirketin yoğunlukla orta sınıf ve bütçe cihazlarına odaklanması nedeniyle bir süre daha görmememiz muhtemel.

Görünüşe göre şirket bu yılı olağanca dolu dolu geçirecek ve bizler de bu yeni telefonları hakkında yeni bilgiler elimize ulaştıkça sizlere aktarıyor olacağız.