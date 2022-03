OnePlus Yol Haritası Sızdırıldı: İşte Bu Yıl Çıkması Beklenen Telefonlar

Huawei’nin 2019'da ABD tarafından kara listeye alınması sonucu sektör genelindeki ağırlığını kaybetmesinin ardından sahneye çıkan üreticilerden biri de OnePlus olmuştu. Şirket ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün gelen haberlere göre OnePlus, şirketin sızdırılmış yol haritasına bakılırsa bu yıl en az altı yeni telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Liste, teknik olarak piyasaya sürülen ancak hâlâ her gün küresele yayılması beklenen OnePlus 10 Pro'yu içeriyor. İlginç bir şekilde, OnePlus 10 serisinde görünmesi planlanan en az iki telefon daha var.

Here are some of the upcoming Nord/number series products



•OnePlus 10 Pro - March

•OnePlus Nord CE 2 Lite - April

•OnePlus Nord 2T - April End/Early May

•OnePlus 10R - May

•OnePlus Nord 3 (Nord Pro) - July

•OnePlus 10 Ultra (10 Pro Plus) - Late Q3