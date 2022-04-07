OnePlus'ın Yeni Telefonu Nord N20'den İlk Bilgiler Gelmeye Başladı

OnePlus, birkaç yıl önce pazarını genişletmesinden bu yana ABD'de sağlam bir büyüme yaşadı ve bu büyümeden öncelikle firmanın bütçe bazlı telefonları sorumlu. Bugün ise OnePlus, yaklaşmakta olan yeni telefonu hakkında birkaç ayrıntı daha açıkladı.

OnePlus, PC Mag'e yaklaşmakta olan Nord N20 akıllı telefonunun 6.43 inç 60Hz yenileme hızına sahip OLED ekrana ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacağını açıkladı. Bir şirket yöneticisi ise 60Hz OLED ve 90Hz LCD panel arasında bir süre karar verme güçlüğü çektiklerini söyledi. Kullanıcıların daha önce daha yüksek yenileme hızlı LCD ekran yerine 60Hz OLED ekranı seçtiği anketler göz önünde bulundurulursa görünen o ki OnePlus doğru seçimi yapmış.

Yönetici ayrıca OnePlus Nord N20'nin Oppo'nun SuperVOOC şarjına sahip olacağını ekledi ancak selefi ve diğer son bütçe Oppo telefonları gibi ~30W olacağını tahmin ediyoruz.

OnePlus Nord N20'in İlk Fotoğrafları

Bunların yanı sıra firma telefonun bir görüntüsünü PC Mag ile paylaştı. Bu görüntüde soldan hizalı bir delik ve üçlü arka kamera kurulumu görülebiliyor. Bu, OnLeaks ve 91mobiles tarafından daha önce sızdırılan görüntülerle uyuşuyor.

OnePlus başka herhangi bir özellik açıklamadı ancak 91mobiles daha önce Nord N20'nin Snapdragon 695 işlemciye, 48MP + 2MP + 2MP üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını ve 159.8 x 73.1 x 7.7 mm ölçülerinde olacağını iddia etmişti. Fiyatlandırma konusunda ise bir bilgi yok ama OnePlus Nord N10 300$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu bu yüzden Nord N20'inin de benzer bir fiyat etiketine sahip olması bekleniliyor. OnePlus son olarak telefonun bu ay ABD'de piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Peki siz Nord N20 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.