OneWeb ve Eutelsat, Starlink'e Karşı İş Birliği Yapacak

Uydu interneti konusunda şu an tartışmasız lider konumda olan Starlink, yörüngeye gönderdiği 2684 uyduyla dikkat çekiyor. Elon Musk'ın yakın zamanda sektöre dominasyon kurması neredeyse kaçınılmaz durumdayken Avrupa'dan iki şirket, Starlink'e karşı birleşme kararı aldı.

Fransa'da kurulan Eutelsat ve İngiltere merkezli OneWeb, küresel çapta çok daha büyük bir kapsama alanına ulaşmak için iş birliğine gideceklerini bildirdi. Son açıklanan rakamlara göre yörüngede OneWeb'in 428, Eutelsat'ın ise 36 uydusu yer alıyor. OneWeb, yakın zamanda uydu sayısını 648'e çıkarmak istiyor. Halihazırda OneWeb'in hisselerinin %23'üne sahip olan Eutelsat ise uydu TV için verdiği hizmetleri OneWeb'in imkanlarıyla genişletmek istiyor. Anlaşmanın detaylarına göre iki şirket 2023 yılı sonuna kadar birleşme işlemlerini tamamlamak istiyor.

Uydu İnternetinde Rekabet Kızışıyor!

Starlink projesinin beklenenden çok daha hızlı başarı yakalaması, gözleri uydu interneti sektörüne çevirdi. Halihazırda hizmet vermekte olan uydu TV ve internet şirketleri, Starlink'e karşı müşterilerini koruyabilmek için yatırım yapmaya hazırlanıyor. Kanadalı uydu interneti şirketi Telesat, Lightspeed adını verdikleri son teknoloji uydularını 2025 yılında yörüngeye fırlatmaya hazırlanıyor. Çin ve Kore'deki bazı telekom firmalarının da uydu internetine yatırım yapmak istediği biliniyor.

Dünyanın birçok ülkesi de uydu internetinde büyük gelecek olduğunu düşünüyor. OneWeb'in en büyük hissedarları arasında çeşitli fonları paravan olarak kullanan Çin Hükümeti ve İngiliz Hükümeti dikkat çekiyor. Avrupa'daki en büyük telekom firmalarından biri olan Eutelsat, Starlink'in uydu internet hegemonyasını yıkmakta kararlı.

Gelişmekte olan uydu internet sektöründeki en büyük sorunlardan biri tabii ki uyduların fırlatılması. Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX şirketi sayesinde yalnızca roket masraflarıyla uydularını uzaya gönderebiliyor. Fakat diğer firmaların uydularını uzaya göndermek için fırlatma anlaşmaları yapması gerekiyor.

Son günlerde Starlink'in bazı abonelik seçeneklerinin çok yüksek bir fiyattan sunulması, kullanıcıları üzmüştü. Uzmanlara göre sektörde artan rekabet sebebiyle uydu internet fiyatları yavaş yavaş düşmeye başlayabilir.