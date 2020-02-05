Online CV Hazırlama Platformlarına Dikkat

İş arama sürecinde öz geçmiş ya da diğer adıyla CV’lerin düzgün bir şekilde hazırlanması oldukça önemli bir yer tutuyor. Pek çok kişi CV hazırlarken online platformlardan yararlansa da Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu (TÜÇEDEF) Genel Başkanı Osman İlhan’a göre bu platformlara kişisel bilgilerin verilmesi güvenlik açısından sıkıntılı durumlar yaratabiliyor.

İlhan’ın açıklamalarına göre CV hazırlama programları aracılığı ile ele geçirilen bilgiler kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabiliyor. Online olarak CV oluşturan kişilerin, CV bankalarına otomatik olarak üye olduklarını ifade eden İlhan’a göre kimlik numarası, telefon numarası ve adres gibi bilgiler ele geçirilerek kötü niyetli kişiler tarafından kullanılıyor. “CV bankamıza üye oldun, şu pakete üye oldun” gibi uyarılar yollayan CV bankaları, sonrasında bu kişilerden fahiş fiyatlar talep ediyor ya da icra takibi başlatıyor. Bu nedenle İlhan, CV hazırlanırken kişisel bilgileri online platformda paylaşmak yerine CV şablonunun indirilerek hazırlanmasını öneriyor.

Online CV hazırlama platformlarının yanı sıra iş yerlerine CV verirken dikkat edilmesi gereken noktaları da anlatan İlhan, kişisel bilgilerini veren kişilerin “Ben X firmaya iş başvurusunda bulunmak için bu formu doldurdum” yazarak ve tarih atarak CV’lerini vermelerini öneriyor. Bu sayede bilgilerin başka bir yerde kullanılamayacağını söyleyen İlhan, iş başvuru sürecinde kimlik fotokopilerinin verilmemesi gerektiğini de ekliyor.

Alınan önlemlere rağmen kişilerin e-devlet üzerinden abonelik kontrolü yapmalarının önemli olduğunu belirten İlhan, tüketicilerin haberlerinin olmadığı bir abonelik gördüklerinde hemen sonlandırmaları gerektiğininin altını çizdi. Online alışveriş yaparken sanal kart kullanımının önemine de dikkat çeken İlhan, alışveriş tutarı kadar limit açılmasının sonrasında ise sanal kartın kapatılması gerektiğini vurguladı.