Online Eğitim Platformu Udemy'de Black Friday İndirimi Başladı

Milyonlarca öğrenci ve eğitmenin katıldığı, dünyanın en geniş online öğrenme platformu Udemy’de Black Friday indirimleri başladı. Uzman eğitmenler tarafından verilen 55.000’den fazla kurs Black Friday Fırsatı kapsamında, sınırlı bir süre için sadece 25 TL.

Dünyadaki herkesin hemen her konuda kursa katılabileceği veya kurs verebileceği çevrimiçi bir piyasa olan Udemy, kariyerinde ilerlemek isteyen veya sadece ilgisini çeken konularda kendisini geliştirmek isteyen herkese açık.

Dünyanın En Büyük Online Eğitim Platformu

Programlama, Geliştirme, Yazılım Testi, Dijital Pazarlama, Mobil Geliştirme, Web Tasarımı, Dijital Fotoğrafçılık, İngilizce ve İspanyolca, Grafik Tasarım, Veri Bilimi, Proje Yönetimi ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz konular üzerine alanında uzman kişilerin verdikleri kurslara dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden katılabiliyorsunuz. Platformun güzel yanı; kursların talep üzerine açılmış olması. Yani ilginizi çeken bir kurs kesinlikle bulabiliyorsunuz. Kurslara kayıt olduğunuzda ömür boyu erişim şansınız oluyor, kurslar hiçbir zaman sona ermiyor. Kurslardan memnun kalmamanız durumunda da kursu satın aldıktan sonra bir ay içerisinde tam geri ödeme talep edebiliyorsunuz. Online eğitimi destekleyen eğitimci olarak da bu platforma katılabiliyorsunuz. Bilgilerinizi dünyanın dört bir yanında milyonlarca öğrenciyle paylaşarak gelir elde etmeniz mümkün.

Udemy Black Friday Fırsatını Kaçırmayın!

17 milyonun üzerinde öğrenci, 27 bini aşkın eğitmenin yer aldığı online eğitim platformu Udemy’nin Black Friday kampanyasından da bahsetmek istiyorum. Zira; 55.000’den fazla kursun fiyatı sadece 25 TL. Yılın en büyük kampanyası yılın en düşük fiyatıyla sunuluyor. Etik hacker olmanın yolları, Unity ve Unreal oyun motorları ile oyun geliştirme, iOS 11 ile birlikte tanıtılan programlama dili Swift’in püf noktaları, Android Oreo ile uyumlu uygulama geliştirme, baştan sona web geliştirme, YouTube kanal geliştirme formülleri, Photoshop eğitim seti, İleri seviye İngilizce eğitimi, sıfırdan ileri seviyeye programlama dersi dahil günümüzün önem arz eden konuları üzerine online kursları 25 TL gibi düşük bir ücretle alabildiğiniz Black Friday Fırsatını kaçırmayın. Popüler bazı online kurslara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Tüm bu kursların her biri sadece 25 TL. Kendinizi geliştirmek istediğiniz her tür kursu Udemy üzerinde bulabilirsiniz.