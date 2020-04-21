Online Kına Gecesine Polis Baskını!

Coronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle internet ortamında kına gecesi düzenleyen Pınar Gürkan ve Mutlu Toksöz çifti, polis ekiplerinin eve baskın düzenlemesiyle şaşkınlık yaşadı. Toplu eğlence şikayeti nedeniyle polis ekipleri olay yerine gelerek şikayet edilen evi denetledi.

Instagram Canlı Yayınında Nikah Yapacaklardı

İstanbul’da yaşayan işletme mühendisi Pınar Gürkan (35) ve tekstil mühendisi Mutlu Toksöz (38) çifti, coronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini yapamayıp ertelemek zorunda kalmıştı. Ancak yine de pes etmeyen çift, Çarşamba günü Ataköy’de sadece şahitlerin katılacağı ve Instagram’dan canlı yayınlanacak bir nikah merasimi düzenleme planı yaptı. Hatta nikah öncesinde kına gecesini de internet ortamında düzenlemeye karar verdiler.

Online Kına Gecesi Düzenlendi

Çiftin aile üyeleri ve yakınlarından yaklaşık 37 kişinin katılımıyla birlikte online kına gecesi düzenlendi. Gelin kırmızı elbisesini giyerken, yakınları da mumlar yakarak 'Yüksek yüksek tepelere' şarkısıyla ona eşlik etti. Organizasyonun başladığı saatlerde komşusunun evine giden damat Toksöz, ’damat basma’ ritüeli gereğince gecenin sonlarına doğru nişanlısının evine gitti. Bunun üzerine komşular toplu eğlence şikayeti yaparak polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, eve baskın düzenleyerek denetim yaptı.

Şikayet Üzerine Online Etkinliğe Polis Müdahalesi

Online kına gecesinin baş aktörü gelin Pınar Gürkan, "Ebeveynlerimiz kına gecesine Ankara ve Adana’dan katıldı, kardeşim ise İzmir’den dahil oldu. Kuzenlerim Almanya’dan, aile üyelerimiz ve arkadaşlarımız ise Adana, Muğla Bodrum ve Bursa gibi çeşitli şehirlerden katılarak online kına gecemizde bizi yalnız bırakmadı. Müstakbel eşim de kına gecesi başladığında komşuya gitti. Sonlarına doğru eve gelerek ’damat basma’ ritüelini gerçekleştirdi. Organizasyon boyunca evde yalnızca arkadaşım Şule ve köpeğim vardı ancak sanırım evde toplu eğlence olduğunu sanıp polise şikayet edenler oldu. Bu sebeple polis eve geldi. Durumu öğrenince onlar da şaşırdı." diye konuştu.

Pınar Gürkan ayrıca şunları söyledi:

"İnsanlar canı ile uğraşıyor. Çok sayıda insan zor bir dönemden geçiyor. Biz düğünümüzü erteledik, nikahımızı ise çarşamba günü sadece şahitlerimizle kıyacağız. Ailemiz ve yakınlarımız da Instagram üzerinden nikaha canlı olarak katılacak. Nikah davetiyemize de ’Bu mutlu günümüzde sağlıklı olduğunuzu bilmekten mutluluk duyarız. Evde kal’ diye yazdık. Kına gecemizi de online yaparak keyifli hale getirmeye çalıştık. Online kına gecesinde çok ağladım. ’Yüksek yüksek tepelere’ şarkısı bizim durumumuza çok uydu. ’Annemin yelkeni olsa, açsa da gelse’ sözlerinden çok etkilendim, çünkü gerçekten öyle bir durumdayız. Ailemin o sırada yanımda olmaması sebebiyle ağladım."