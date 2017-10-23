Online Korku Oyunu Hide and Shriek Artık Tamamen Ücretsiz!

Haftaya bir bedava oyun fırsatıyla başlamaktan daha güzel ne olabilir ki? Funcom tarafından geliştirilen ve online olarak oynanan Hide and Shriek adlı korku oyunu yaklaşan Cadılar Bayramı nedeniyle tamamen ücretsiz olarak oynanabilir hale geldi.

Teke tek karşılaşmaların yapıldığı bir oyun olan Hide and Shriek, hem korkan taraf hem de korkutan taraf olmanıza izin veren bir korku oyunu olarak tanımlanabilir. Oyunda gece yarısı kapıları kapatılmış bir okula sızan iki kişiyi canlandırıyoruz. Görünmez hale geldiğimiz oyunda hem tuzaklar kurarak, büyüler yaparak, ayinler gerçekleştirerek diğer oyuncuyu bu tuzaklara çekmeye çalışıyor, hem de diğer oyuncunun kurduğu tuzaklara ve yaptığı büyüler ile sürprizlere yakalanmamaya çalışıyoruz. Oyuncular eylemlerine göre puan kazanırken 10 dakika süren karşılaşma sonucu kesin bir galip çıkmazsa kazanılan puanlara bakılıyor.

Deneysel amaçla geliştirilmiş bir oyun olan Hide and Shriek, buna rağmen Steam üzerinde bir hayli iyi yorumlar almıştı. Oyunda mizahi öğelere de yer veriliyor; örneğin Donald Trump maskesiyle rakibinize beklemediği bir anda şok yaşatabiliyorsunuz.

Hide and Shriek'de oyuncular görünmez olduğu için etrafınızı dikkatli bir şekilde takip etmeniz gerekiyor, açılan kapılar, yeri değişen eşyalar, havada uçuşan eşyalar ve kurduğunuz tuzaklardan gelen sesler rakibinizin yerini ele verebiliyor, aynı zamanda bu sesler sizi bir tuzağa doğru da çekebiliyor.

İlginç bir oyun mantığına sahip olan Hide and Shriek arkadaşlarınızla oynadığınızda daha da keyiflenebilecek bir oyun. Oyunu indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: