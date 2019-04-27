Online Oyunlar Kumar Bağımlılığı Yapabiliyor!

Bugüne kadar yapılmış teknolojik oyunlardan çok daha fazlası, günümüzde mevcut. Özellikle de online oyunlar büyük bir artış göstererek sayılarını kat kat arttırdı. Aynı zamanda bu online oyunlar, bireylerin saatlerce monitör başında kalmasına da neden oluyor.

Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu'na katılan Öztürk, Anadolu Ajansı’na ilginç açıklamalarda bulundu. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, online oyunların ilerleyen dönemlerde bağımlılığa neden olabileceğini ifade etti.

Online oyunlar bağımlılığı tetikliyor

Özellikle de PUBG ve Fortnite gibi oyunlar, kişilerin saatlerce bilgisayar başında kalmasına neden olabiliyor. Bu oyunların akıllı telefonlar üzerinden oynanabilmesi, bağımlılık derecesini kat kat artıran faktörler arasında.

Böyle bir bağımlılık potansiyelinin farkında olan uzmanlar da, uzun bir süredir kullanıcıları uyarıyor. Online oyunlar, sürekli olarak aktif olmayı gerektirdiği için, kişilerin bilgisayar başında geçirdiği süreyi arttırıyor.

Öztürk, "İnternetten bir saate oyun oynuyorsanız bu size yetmiyor ve bunu iki, üç, beş saate çıkarıyorsunuz ve bu süre artarak devam ediyor. Bu dışarıdan bakıldığında çok mantıksız ama o kişiye baktığınızda o kişinin dünyasında ona kısa süreli haz veren bir şey ve bu hazzı engelleyemediği için de bağımlı oluyor. Aynı madde bağımlısı gibi, çok da farkı yok." diyerek konunun ciddi bir boyutta zarar verdiğini ifade etti. Üstelik bu durumun, ilerleyen zamanlarda kumar gibi oynanabildiğini de vurguladı.