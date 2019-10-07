Online Yayın Platformlarına Olan İlgi Artıyor

Günümüzde dizi ve film izlemek için genelde televizyon yerine online platformları tercih ediyoruz. Bu platformlar, hem pek çok dizi ve filme kolayca ulaşmamızı sağlıyor hem de neyi takip ettiğimiz ve nerede kaldığımız konusunda kolaylık sağlıyor.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'deki internet kullanıcılarının da online yayın platformları ile arası oldukça iyi. Öyle ki Türkiye’deki internet kullanıcılarının yaklaşık yüzde 75’i online yayın platformları hakkında bilgi sahibi ve bu platformlardan en az birini takip ediyor. Online yayın platformlarından en çok bilineni de tahmin edebileceğiniz üzere Netflix. İnternet kullanıcılarının yaklaşık yüzde 80’i Netflix’i biliyor.

Netflix’ten sonra en çok bilinen platformların başında Tivibu ve blutv gelse de Netflix’ten sonra en çok kullanılan platform puhutv oluyor. Tivibu, internet kullanıcılarının yüzde 76’sının bildiği bir platform olsa da yüzde 18 gibi bir kullanım oranına sahip. Blutv de yüzde 63 oranında bilinirliğe sahip olsa da platformu kullananların oranı, tüm internet kullanıcılarının sadece yüzde 14'ü oluyor. Bu platformların yanında Turkcell TV+ az bilinmesine karşın kullanım oranlarının yüksek olmasıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’deki internet kullanıcılarının online yayın platformlarında aboneliğe sahip olma oranına bakarsak bu oranın yüzde 46 olduğu görülüyor. Netflix, Turkcell TV+, Tivibu, beIN CONNECT gibi platformlarda kullanıcılar kendi aboneliklerini kullanırken blutv’de ise daha çok başkasının aboneliğini kullanıyorlar. Bu platformlar içerisinde en sadık izleyici kitlesine sahip olan platformlarda ise ilk iki sırada Netflix ve beIN CONNECT bulunuyor.

Televizyonun yerini alan ve gün geçtikçe sayıları artan online yayın platformlarına olan talep, önümüzdeki yıllarda da gittikçe artacak gibi görünüyor.