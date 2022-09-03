OnlyFans'in Gelirleri İki Yılda Yüzde 615 Arttı

Son yılların en büyük sansasyon yaratan uygulamalarından biri olan OnlyFans, geride bıraktığı iki yıl içerisinde hem çok fazla takipçi hem de inanılmaz paralar kazandı. OnlyFans'ın hisselerinin %75'ine sahip olan ABD vatandaşı Leonid Radvinsky, 2020 yılından beri toplamda 517 milyon dolar kazanç elde etti.

2020 yılında yalnızca 31 milyon dolar olan şirket içi kar oranının 2021 yılında 443 milyona çıkması, yaklaşık olarak %615'lik bir artışa tekabül ediyor. Kullanıcı sayısını artırmaya ve büyümeye devam eden OnlyFans'ın daha fazla kazanması bekleniyor.

2,2 Milyon İçerik Üreticisine 4 Milyar Dolar Ödendi!

OnlyFans, içerik üreticilerin Premium abonelik kapsamında belirli hizmetleri sunduğu bir platform olarak biliniyor. Özellikle yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen OnlyFans, içerik üreticilerine aylık milyonlarca dolar para kazandırmasıyla dikkat çekiyor.

OnlyFans, 2021 verilerine göre toplamda 2,2 milyon içerik üreticisine 4 milyar dolar ödeme yaptı. Platformda satın alınan aboneliklerden elde edilen gelirllerin %20'si OnlyFans'e, %80'i ise içerik üreticisine gidiyor. Bu yönüyle içerik üreticilerinin fazlasıyla sevdiği OnylFans'ın gelecekte daha fazla büyüyeceği düşünülüyor.

Pandeminin etkisiyle artış gösterdiği düşünülen platformda hem içerik üreticisi sayısında hem de kullanıcı sayısında kayda değer artışlar yaşandı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'ne yapılan bir şikayette, OnlyFans'ın rakip sitelerin ziyaretçi trafiğini azaltmak amacıyla bu platformlardaki porno yıldızlarını Facebook'ta kara listeye almaları için Meta'ya rüşvet ödedeği iddia edilmişti. OnlyFans ve Meta, yöneltilen iddiaları reddetti. Açılan dava hala sürüyor.