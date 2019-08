Önümüzdeki Eylül Ayının PlayStation Plus Oyunları Duyuruldu

Sony bu ay PlayStation Plus servisi abonelerine WipEout Omega Collection ve Sniper Elite 4 oyunlarını sunmuştu. Oldukça kaliteli olan bu iki oyun sonrasında, Japon teknoloji devi Eylül ayında da kaliteli oyunlarla karşımıza çıkacak. US PlayStation Blog üzerinden yapılan açıklamayla Darksiders III ve Batman: Arkham Knight yeni ayın PlayStation Plus oyunları olacak.

Detaylara geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmamız gerekirse, bahsi geçen oyunlar 3 Eylül 2019 Salı günü indirmeye sunulacak ve 1 Ekim 2019 tarihinde sıradaki ayın oyunlarına bayrağı devredecek. Bakalım Ekim ayında hangi PlayStation Plus oyunlarıyla buluşacağız?

Darksiders III

Gunfire Games tarafından geliştirilmiş olan Darksiders III, 27 Kasım 2018 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. War ve Death sonrasında bu defa Mahşerin Dört Atlısı grubundan Fury isimli karakteri yönettiğimiz devam oyununda, Yedi Ölümcül Günah'ı ortadan kaldırmak için yola çıkıyoruz.

Batman: Arkham Knight

Batman serisinin yeni oyunu Batman: Arkham Knight, Rocksteady Studios tarafından PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmişti ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından da yayınlanıyor. Batman: Arkham serisinin dördüncü ana oyunu olarak karşımıza çıkan Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham City oyunun bir yıl sonrasında geçiyor. Konuya göre Scarecrow Gotham şehrine bir saldırı düzenliyor. Şehir genelinde tahliye başlarken, yaptığı saldırıyla da kalmayan Scarecrow Arkham Knight'ın yardımıyla Batman'ı en büyük düşmanlarıyla bir araya gelerek yok etmeye çalışıyor.