Önümüzdeki Sene Yeni Bir Resident Evil Oyunu Görebiliriz

Geçtiğimiz sene satışa sunulmuş olan Resident Evil 2 (2019) sonrasında, bu sene Resident Evil 3 (2020) satışa sunulacak. Son State of Play sırasında duyurulmuş olan oyun, 3 Nisan 2020 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa çıkacak. Peki, sonrasında bizleri Resident Evil ile ilgili hangi oyun bekliyor? Görünüşe göre, önümüzdeki sene yeni bir Resident Evil oyunu satışa sunulacak. Resident Evil 8 için ise epey bir süre beklememiz gerekecek.

ResetEra sitesinde Dusk Golem adıyla paylaşımlar yapan Aesthetic Gamer, resmi duyurusu öncesinde Resident Evil 3 (2020) ile ilgili doğru bilgiler sızdırmıştı. Şimdi de Resident Evil serisi ile ilgili önemli paylaşımlar yapan kullanıcı, Resident Evil 3 (2020) haricinde başka bir oyunun daha geliştirilme aşamasında olduğunu söylüyor. Bu oyun ne bir yeniden yapım ne de Resident Evil 8 olacakmış. Herhangi bir detay verilmemiş olduğu için atış serbest ama geçmişte bir Resident Evil: Revelations 3 yapma isteği dile getirilmişti. Yani bu oyun bir ihtimal yeni bir Revelations oyunu olabilir.

Öte yandan, Resident Evil 8 konusuna gelecek olursak. Resident Evil 7: Biohazard oyununun çıkışı öncesinde yayınlanan kamera arkası görüntülerde, Baş Yapımcı Jun Takeuchi Resident Evil 8 için hazırlıklara başlandığını dile getirmişti ve bu oyunun yeni nesil konsollara çıkacağı düşünülüyordu. Şimdiye kadar çıkmadığı için artık bu ihtimal daha da kuvvetlenmiş olabilir. Öyle ki, Resident Evil 8 oyununun 2016 yılında geliştirilmesine başlanmış ama yedinci oyunun içerikleri ve Resident Evil 2 (2019) için daha fazla geliştiriciye ihtiyaç duyulmuş olması nedeniyle ara verilmiş olduğunu söylüyor Aesthetic Gamer.

Son gelen bilgiye göre de altı veya yedi ay önce Resident Evil 8 projesi sil baştan alınmış. Ancak nihai versiyonun geliştirilmesine başlayalı bir yıl olmadığı için yakın bir zamanda beklemememiz gerekiyormuş.

Son olarak, Resident Evil 3 (2020) sonrasında bir süre yeniden yapım Resident Evil oyunu daha görmeyecek olabiliriz. En azından Aesthetic Gamer kullanıcısının söylemi bu yönde. Ancak geçmişte Resident Evil CODE: Veronica X oyununun RE Engine ile yeniden yapılacağına dair güçlü bir iddia ortaya atılmıştı. Bakalım bu iddia sonradan yerini bulacak mı?