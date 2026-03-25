Yeni Opel Astra Türkiye’de Satışa Çıkıyor! İşte Özellikleri!

Türkiye pazarında yoğun ilgi gören Opel Astra yenilenen versiyonu ile Türkiye pazarına girmeye gün sayıyor. Bu kapsamda yeni nesil Opel Astra'nın Türkiye satış tarihi belli olurken pek çok tüketici aracın teknik özelliklerini de merak ediyor. Peki yeni nesil Opel Astra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Yeni Astra teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni Nesil Opel Astra Teknik Özellikleri Neler?

Motor: 1.5 litre turbo dizel

Güç: 130 HP (96 kW)

Tork: 300 Nm (beklenen)

0-100 km/s: 10.6 saniye

Maksimum hız: 209 km/s

Yakıt tüketimi (WLTP): 5.0 – 5.3 lt/100 km

CO₂ emisyonu: 132 – 138 g/km

Çekiş: Önden çekiş (FWD)

Şanzıman: 8 ileri otomatik (tahmini-beklenen)

Segment: C hatchback

Türkiye’de satışa sunulacak yeni Opel Astra, 1.5 litrelik dizel motor seçeneğiyle gelecek. 130 HP güç üreten bu motor performansın yanında düşük yakıt tüketimine de odaklanıyor. Model 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede ulaşırken -Volkswagen Golf 1.5 TSI DSG (Otomatik) 0-100 km/s: 9.9 sn- maksimum 209 km/s hıza çıkabiliyor. Yakıt tüketimi tarafında Avrupa test standartlarına (WLTP) göre 5.0 - 5.3 litre/100 km karma tüketim açıklanıyor.

Karbon emisyon değeri ise 132-138 g/km aralığında olarak açıklanan model turbo dizel motora rağmen Avrupa Birliği tarafından açıklanan son karbon emisyon kuralları için oldukça yeterli. Aracın dizel motorlu versiyonuna özellikle Türkiye pazarında yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Şu an için resmi açıklamalarda dizel motor seçeneği yer alırken ilerleyen dönemlerde Stellantis Grubu'nun yeni tanıttığı Turbo 100 1.2 litre benzinli motor seçeneğinin de yer alması bekleniyor.

Yeni Opel Astra Ne Zaman Türkiye'de Satışa Sunulacak?

Opel Türkiye, yenilenen Astra modelinin nisan ayında Türkiye’de satışa sunulacağını resmi olarak duyurdu. Modern tasarım detayları, güncellenen teknolojileri ve dizel motor seçeneğiyle gelecek model C hatchback segmentindeki rekabeti artırmaya hazırlanıyor. Özellikle Türkiye pazarına özel dizel motor seçeneğiyle gelecek olması, modelin geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini gösteriyor.

Yeni Opel Astra Tahmini Türkiye Satış Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Yeni Opel Astra’nın Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak modelin nisan ayında satışa sunulacağı doğrulandı. Dizel motor seçeneğiyle gelecek modelin Türkiye pazarında yeni Volkswagen Golf, Toyota Corolla Hatchback ve Peugeot 308 gibi modellerle rekabet etmesi bekleniyor. Fiyatların satış tarihine yakın bir dönemde açıklanması öngörülüyor.

Ancak tahmini bir sonuç elde etmek adına satışta olan Opel Astra 1.5 130 HP (Horse Power) Dizel AT8 (otomatik şanzıman) modelinin 2026 model yılı satış fiyatının 2 milyon 316 bin TL (kampanyalı fiyat) göz önüne alabiliriz. Yeni modelin de 2 milyon 500 bin TL civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bunun yanında yeni Astra'nın rakipleri arasında yer alan Volkswagen Golf'un (1.5 TSI Life DSG) güncel başlangıç fiyatı 2 milyon 718 bin TL.

Editörün Yorumu

Opel’in dizel motorla Astra’yı Türkiye’ye getirmesi özellikle yakıt tüketimine önem veren kullanıcılar için dikkat çekici bir hamle olabilir. C hatchback segmentinde dizel seçeneklerin azalması, Astra’yı bu noktada öne çıkarabilir. Devamında halihazırda satışta olan Astra'nın oldukça rekabetçi bir fiyat etiketine sahip olması aracı ön plana çıkarırken aynı fiyat stratejisinin yeni nesil Astra'da da uygulanması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...