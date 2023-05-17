OpenAI CEO'su, ChatGPT ile İlgili İfade Verdi: İşte Önemli Satır Başları!

Gelişmiş sohbet yapay zekâ botu ChatGPT'nin yaratıcısı ABD'li yetkililer tarafından ifadeye çağrıldı. ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, ABD Senatosu komitesi önünde yeni teknolojinin olanakları hakkında ifade verdi.

ChatGPT ve Diğer Yapay Zekalar İçin Ajans Kurulabilir

Birkaç ay içinde birkaç yapay zekâ modeli piyasaya girdi. Altman konuyla ilgili olarak yapay zekâ şirketlerine lisans vermek için yeni bir ajans kurulması gerektiğini söyledi.

ChatGPT ve diğer benzer programlar sorulara inanılmaz derecede insani yanıtlar verebiliyor ama aynı zamanda çılgınca hatalı da olabiliyor. Altman, yapay zekânın ortaya çıkardığı etik soruları ele almaktan kaçınmadı ve daha fazla düzenleme yapılması için destekçi oldu.

"İşlerin Yanlış Gitmemesi İçin Hükûmetlerle Çalışmak İstiyoruz"

"Bence bu teknoloji yanlış giderse, ki oldukça yanlış gidebilir... bu konuda sesimizi duyurmak istiyoruz. Bunun olmasını önlemek için hükûmetle birlikte çalışmak istiyoruz."

Altman'ın yapay zeka teknolojisini tüm berraklığıyla ifade eden sözleri, diğer uzmanların istenmeyen yapay zekâ zararlarını gündeme getiren ifadeleriyle çelişti. Altman, yapay zekânın potansiyel tehlikelerini de kabul ettiği birçok açıklama yaparken, yapay zekâ teknolojisinin "matbaa" kadar büyük bir yenilik olabileceğini belirtti.

Yapay Zekânın Seçimlere Etkisi Olabilir

Altman, yapay zekânın seçmenleri manipüle etmek ve dezenformasyona neden olabileceği konusunda endişelerini dile getirirken, düzenlemelerin özellikle veri gizliliği, algoritmik ön yargı ve yapay zekânın savaşta kullanımı gibi alanlara odaklanması gerektiğini söyledi. Altman, yapay zekânın işler üzerinde önemli bir etkisi olacağına inandığını ancak bunun tam olarak nasıl gerçekleşeceğinin belirsiz olduğunu belirtti.

Yapay Zekâ Çalışanların Yerini Alabilir

Altman ayrıca yapay zekâ teknolojisinin bazı işlerin yerini alarak belirli alanlarda işten çıkarmalara yol açma olasılığı da dâhil olmak üzere ekonomi üzerindeki etkisini de kabul etti.

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