Yapay Zeka Durmuyor: OpenAI, GPT-4'ü Genel Kullanıma Sundu

Şirket bugün yapmış olduğu açıklamada "başarılı ödeme geçmişi olan" tüm OpenAI API geliştiricileri GPT-4'e erişebileceğini söyledi. Uzun zamandır kullanıcıların GPT-4 için erişim talebinde bulunduğunu belirten yapay zeka şirketi "Sohbet tabanlı modellerin her türlü kullanım durumunu destekleyebileceği bir gelecek tasavvur ediyoruz. ” dedi.

OpenAI'nin önceki GPT modellerinde olduğu gibi, GPT-4'ü de OpenAI'nin lisansladığı verilerin yanı sıra halka açık veriler kullanılarak eğitildi.

OpenAI Güçlenmeye Devam Ediyor

Günümüzün en iyi üretken yapay zeka modellerinde olduğu gibi, GPT-4'ün de kusursuz olmadığını belirtmekte fayda var. Çok sık olmasa da zaman zaman akıl yürütme hataları yapar. Ve tecrübelerinden ders çıkarmaz, ürettiği koda güvenlik açıkları eklemek gibi karmaşık problemleri çözmekte sıkıntı yaşayabilir.

Medyaya yansıyan haberlerde OpenAI'ın gelecekte, geliştiricilerin yeni ancak daha az yetenekli metin oluşturma modellerinden biri olan GPT-4 ve GPT-3.5 Turbo'nun ince ayar yapmalarına izin vereceğini söylüyor.

Yapay zeka şirketi 4 Ocak 2024'ten itibaren, bazı OpenAI modellerine veda edecek. Eski modelleri kullanan kullanıcıların entegrasyonlarını 4 Ocak'a kadar manuel olarak yükseltmeleri gerekecek.

Modeller arasındaki geçişi sorunsuz hale getirmek için çalıştıklarını belirten şirket yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki haftalarda, bu eski modelleri yakın zamanda kullanmış olan geliştiricilere ulaşacağız ve yeni tamamlama modelleri erken test için hazır olduğunda daha fazla bilgi sağlayacağız." ifadelerini kulllandı.