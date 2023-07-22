OpenAI Güvenlik Lideri İstifa Etti!

OpenAI, önemli bir ismine veda etti. Şirket yaptığı açıklamada ChatGPT projesinde güvenlik lideri olan Dave Willner’ın ailevi sebeplerden dolayı işi bıraktığını söyledi. Willner, Linkedn üzerinden yaptığı açıklamada şirket ile bağını tamamen kesmeyeceğini danışman olarak uzaktan destek vereceğini açıkladı.

ChatGPT'nin Gelişimi Yavaşlayabilir

Willner, kararının “yapması oldukça kolay bir seçim olduğunu, ancak benim konumumdaki kişilerin genellikle toplum içinde bu kadar açık bir şekilde yaptıkları bir seçim olmadığını" ifade etti.

Ayrılığın OpenAI ve imza ürünü ChatGPT'nin karşılaştığı yasal sorunların hemen sonrasında gelmesi dikkat çekici. Son günlerde AI'nın güvenliği konusunda artan endişelerin temelinde OpenAI’ın bazı projeleri bulunuyor.

Görev süresi boyunca şirketin başardığı "her şeyden gurur duyduğunu" söylemeye devam ediyor ve bunun "dünyanın en havalı ve en ilginç işlerinden biri" olduğunu kaydetti.

Sizce bu ayrılık ChatGPT'nin gelişimini etkiler mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.