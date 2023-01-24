OpenAI-Microsoft İş Birliği Doğrulandı: Ne Anlama Geliyor?

ChatGPT ve DALL-E 2 gibi yapay zeka çalışmalarıyla 2022 yılında adından söz ettirmeyi başaran OpenAI ekibinin Microsoft ile iş birliği kuracağı bir süredir iddia ediliyordu. İki firma arasındaki ilişki bugün yapılan açıklamayla resmen duyuruldu. İddialara göre Microsoft ile OpenAI arasında 10 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı.

Microsoft'un 10.000 kişiyi işten çıkarmasının hemen ardından gelen birliktelik açıklaması, büyük yankı buldu. Bazı iddialara göre Microsoft'un yapay zekaya yatırım yapmasıyla binlerce kişiyi işten çıkarması arasında bir bağlantı var. Peki, iki firma arasındaki birliktelik ne anlama geliyor?

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OpenAI tarafından yayımlanan bildiride "Microsoft'un çok yıllı milyarlarca dolarlık yatırımı, 2019 ve 2021'deki önceki yatırımlarını takip ediyor. Bu anlaşma, bağımsız araştırmamıza devam etmemize; giderek daha güvenli, kullanışlı ve güçlü hale gelen yapay zekayı geliştirmemize olanak sağlayacak." sözleri yer aldı.

OpenAI ekibi, şimdilik kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak görünse de kısa sürede finansal amaçlar kapsamında yeniden yapılanmaya gidebilir. 2015 yılında kurulan ekibin en büyük fon sağlayıcıları arasında ünlü milyarder Elon Musk ve yazılım devi Microsoft'un yer alması oldukça dikkat çekiyor.

İddialara göre OpenAI ile Microsoft arasındaki bağ, giderek kuvvetlenerek yapay zekanın neredeyse tüm Microsoft ürünlerinde yerini almasıyla sonuçlanacak. Zaten bu bağlamda daha önceden Microsoft Office uygulamalarında gizlice ChatGPT'nin kullanıldığı iddia edilmişti.

Yeni anlaşmayla birlikte Microsoft Office uygulamalarında sohbet botu ChatGPT'nin kullanılmasının yanı sıra firmanın arama motoru Bing'de de ChatGPT'nin yer alması bekleniyor. Microsoft'un Bing ile ChatGPT'yi birleştirerek Google'ın önüne geçmeyi planladığı iddia ediliyor.

Öte yandan firmanın yapay zeka anlaşmasıyla büyük işten çıkarma kararının aynı döneme denk gelmesi, birçok uzmana göre Microsoft'un insan gücündense yapay zekaya yatırım yapmayı seçtiğini işaret ediyor.