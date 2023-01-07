OpenAI Yapay Zekası Office Programlarına Geliyor

Microsoft, OpenAI'nin yapay zekâ teknolojisini uygulamalarına dâhil ederek Office kullanıcılarına projeler için metin yazmanın bir yolunu sağlayabilir.

Stable Diffusion gibi basit komutlardan sanat eserleri yaratan araçlarla yapay zekâ, zaman içinde yaratıcı alanlarda daha yaygın hâle geldi. Görünüşe göre Microsoft da aynı teknolojiyi müşterilerinin bir sayfaya ya da sunuma kelimeler yazmasına yardımcı olmak için kullanmayı düşünüyor.

Microsoft'un planları hakkında doğrudan bilgi sahibi olan ve The Information'a konuşan bir kaynağa göre Microsoft, OpenAI tarafından yaratılan yapay zekâyı Word, Outlook, Powerpoint ve diğer uygulamalara dâhil etmek istiyor.

Yapay Zekâ ile Metin Doldurma Özellikleri Geliyor

Kullanıcılar bu sayede bir belgeyi bir komuta bağlı olarak otomatik olarak oluşturulan metinlerle doldurabilecekler. Bu, alıcıya ne iletmek istediklerine bağlı olarak kullanıcı için yapay zekâ tarafından oluşturulan bir e-postayı da içerebilir. Microsoft'un ürünleri için yeni teknolojiler üzerinde çalışmak üzere 2019'da OpenAI'ye 1 milyar dolar yatırım yapmasının ardından teknolojilerini ürünlerine getirmesi beklenen bir durumdu.

Yine de Microsoft'un bu konu üzerinde oldukça dikkatli olması gerekecek. Eğer Microsoft yanlış ya da rahatsız edici içerikler veren yapay zekâ metin oluşturma araçları sunarsa bu durum müşterileri gelecekte bu araçları kullanmaktan uzaklaştırabilir.

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