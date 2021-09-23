Elon Musk'ın Şirketinin Yapay Zekası Ne İsterseniz Onu Kodluyor

OpenAI yapay zekası çığır açacak. OpenAI Codex, doğal konuşma dilini gerçek bir koda çevirmeyi başarıyor. Yazılım dünyasının en popüler dillerini öğrenen OpenAI Codex isimli yapay zeka, video oyundan web sitesine kadar her şeyi tasarlayabiliyor.

Modern dünyamızda makine öğrenimi yapay zekasının yapabileceği şeylerin sürekli artan listesinde, artık ona İngilizce olarak ne söylerseniz söyleyin kodlayabilen (veya en azından kodlamaya çalışan) bir program var. Birkaç saniyede bir renk değiştiren gösterişli başlık metni ister misiniz? Bunu OpenAI Codex'e söyleyin, sizin için saniyeler içinde hazırlayacaktır.

OpenAI yapay zekası neler yapabilir?

Şu anda yalnızca çevrim içi bir bekleme listesi aracılığıyla kullanılabilen OpenAI Codex beta, üç pencereli basit bir web aracı olarak çalışıyor: biri komutları yazıyor, diğeri bu komutlar tarafından oluşturulan kodu gösteriyor ve sonuncusu da kodun ne yaptığını ortaya koyuyor.

Codex'i teorik olarak bir düzineden fazla kodlama dilini kullanarak her türlü görev için kullanabilirsiniz, ancak sadece birkaç doğal dil talimatıyla basit Javascript video oyunlarını kodlaması gerçekten harika gözüküyor. Nasıl çalıştığını görmek için YouTuber Joy of Curiosity tarafından yayınlanan aşağıdaki videoyu izleyin:

OpenAI Codex'in alternatif kullanımına göz atmak için YouTuber Ania Kubów, gayet basit olsa da şık bir web sitesi oluşturmayı başardı. (Videosunu hemen bu bağlantıdan izleyebilirsiniz.)

Codex'in gösterilerin ötesindeki projeler için faydalı olmaktan hala çok uzak olduğu düşünülüyor, ancak bilgisayarlara sadece konuşarak komut vermek ve bir şeyler yaratmak, potansiyel geleceğe büyüleyici bakış sunuyor. Ayrıca Silikon Vadisi yatırımcıları arasında, programlamayı daha hızlı ve basit hale getirmeyi ve hatta herhangi bir kodlama dilinde akıcı olmayanlar için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan "az kodlu" veya "kodsuz" araçlara artan bir ilgi bulunuyor.

Tüm bu projeler, OpenAI'ın ilk başarısı değil. Daha önce de tiyatro oyunu yazmasıyla popüler olmuştu.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre GPT-2 teknolojisi, tahmini maliyeti on milyonlarca dolar olan yaklaşık 200 milyar kelime kapsamında eğitildi. En nihayetinde 60 dakikalık bir tiyatro oyunu yaratmayı başaran yapay zeka, tüm dünyada merak uyandırmayı başardı.

OpenAI, Codex'i şimdilik kilit ve anahtarın arkasına saklıyor, ancak erişim şansı için bekleme listesine kaydolabilirsiniz.